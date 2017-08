Lehtikuva/Jarno Mela

VR:n hallintoneuvosto on huolissaan hallituksen aikeista kilpailuttaa rautateiden henkilöliikenne. Hallintoneuvosto totesi maanantaina VR-konsernin valmistautuneen kilpailuun vuodesta 2009 lähtien. Uudistukset ovat johtaneet matkustaja- ja kuljetusmäärien kasvuun sekä tehokkuuden ja kilpailukyvyn paranemiseen.

”Kilpailun avaaminen tuleekin tehdä asteittain erittäin tarkkaan ja harkitusti, ettei lopputulos ole nykytilaa huonompi. Kilpailun avaamisella tulee pyrkiä lisäämään raideliikenteen määrää kokonaisuudessaan”, hallintoneuvosto totesi.

Liikenne- ja viestintäministeriön viime viikolla esittelemästä suunnitelmasta rautatiekilpailun avaamisen päälinjoista hallintoneuvosto totesi, että palvelutason parantuminen yhdistettynä hintakilpailuun on haasteellinen tavoite.

Neuvoston mukaan Euroopan unionin 4. rautatiepaketin vaatimukset olisi mahdollista täyttää myös ilman toimintokohtaista yhtiöittämistä. ”Siksi onkin tarkoin arvioitava, missä määrin kilpailun avaaminen voidaan käytännössä toteuttaa Suomen oloissa ilman erillisten toimintojen yhtiöittämistä”, se ehdottaa.

Liikenteen kasvu on hallintoneuvoston mukaan mahdollista vain, jos varmistetaan ratakapasiteetin riittävyys myös silloin, kun rataverkolle tulee nykyistä useampia toimijoita. Pahimmat pullonkaulat rataverkolla sijaitsevat siellä, missä jo nyt liikenne on vilkkainta ja jossa on suurin kysyntä lisäliikenteelle.

Kilpailun avaaminen ei puolestaan muuta sitä, että suurella osalla nykyisin liikennöityä rataverkkoa matkustajamäärät jäävät pieniksi, eikä pelkät lipputulot riitä liikenteen rahoittamiseen. Kilpailun avaamisen yhteydessä on varmistettava junaliikenteen alueellinen kattavuus ja riittävä palvelutaso yhteiskunnan ostomäärärahoilla.