Lehtikuva/Martti Kainulainen

Simon Elon mukaan ihanne on työväki, joka ei kärsi ”punaverotuksen ikeessä”.

Perussuomalaisista kesäkuussa Sininen tulevaisuus -ryhmäksi loikanneet kansanedustajat pitävät maanantaina Espoossa ensimmäistä eduskuntaryhmänsä kesäkokousta. Ryhmä profiloituu ajamalla keskiluokan verokapinaa. Ryhmän puheenjohtajan Simon Elon mielestä Suomesta on tullut ”ylihyvinvointiyhteiskunta”.

– Ihmisen eteenpäin pääsemisen nälän ja toisista välittämisen tasapainottaminen on isänmaamme keskeisimpiä haasteita. Yhteinen moraalinen velvollisuutemme on tukea jokaista, joka ei omin voimin pääse eteenpäin, mutta meillä ei ole moraalista oikeutusta ottaa keneltäkään enempää kuin on kohtuullista. Se mikä ei ole oikeus eikä kohtuus, ei voi olla lakikaan.

Elo sanoi olevansa huolissaan keskiluokan jaksamisesta, koska veroaste on noussut useita vuosia.

– Saan suomalaisilta paljon palautetta. Usea kokee, että omat kovalla työllä ansaitut veroeurot menevät valtion pohjattomaan säkkiin kuin vesi hanhen selästä.

– Tarvitaan keskiluokan verokapina. Kannatamme Suomen veroasteen laskemista, ja hallituksen toimin suunta on jo oikea. Varakkaat eivät voitelua kaipaa. Nyt on tavan kansan veronkevennysten aika. Työllisyyden kohentumisen vauhdittamiseksi ja ostovoiman turvaamiseksi pieni- ja keskituloisten työn verotusta on kevennettävä ennemmin tai myöhemmin.

Suurituloisimpien solidaarisuusveron alarajaa siniset eivät halua korottaa takaisin 90 000 euroon. Hallitus sopi kaksi vuotta sitten, että se lasketaan määräaikaiseksi kahdeksi vuodeksi 72 300 euroon. Myös keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila vaati viikonvaihteessa alarajan pitämistä nykyisellään. Hallitus tekee veropäätökset vasta budjettiriihessä elokuun lopussa.

Elo sanoi, että ryhmänsä ihanne on työväki ilman sosialismia.

– Työväki, joka ei kärsi punaverotuksen ikeessä.