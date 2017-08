Lehtikuva/Milla Takala

Kesä ei ole vielä oikein saapunutkaan meille suomalaisille tänä vuonna, kun syksy jo tekee tuloaan. Meidän perheessä valmistaudutaan toisen asteen opintojen alkamiseen. Keskimmäinen lapsista on aloittamassa lukion. Ensimmäisen kurssin kirjat on jo hankittu. Käytettynä ei kirjoja tahtonut ensimmäiselle kurssille löytyä, vaan lähes kaikki kirjat piti ostaa uutuuttaan kiiltävinä. Ainoa hyvä puoli on se, että minä saan päällystää kaikki kirjat itse.

Toisen asteen koulutuksessa tieto näyttää vanhenevan nopeasti. Vain matematiikan tilastokirja siirtyy isoveljeltä perintönä pikkuveljelle. Sen sijaan äidinkielen kirja sekä yhteiskuntaoppi olivat jo auttamattomasti vanhentuneita opetussuunnitelmaan nähden. Isoveli kirjoitti keväällä ylioppilaaksi, joten mistään monta vuotta vanhasta perinnöstä ei tässä tapauksessa ole kyse. Peruskoulussa sen sijaan kirjat ovat usein vanhoja ja kuluneita ja kertakäyttöiset tehtäväkirjat ovat siirtyneet historiaan.

Toisella asteella opetus on ilmaista, mutta opiskelu vaatii melko paksua lompakkoa. Erityisesti lukiokirjoista on tullut suurta bisnestä. Hinnat ovat korkeita, ja kirjojen painokset vaihtuvat tiuhaa tahtia. Meidän perheessämme lukion aloittaminen tänä syksynä maksoi tuhat euroa. Se on erittäin suuri raha. Opetus sähköistyy hyvää vauhtia, ja tänä syksynä lukionsa aloittavat osallistuvat täysin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Sähköinen ylioppilaskoe suoritetaan omaa tietokonetta käyttäen, ja tämä linjaus edellyttää, että lukiolaisella on oltava käytössään myös tietokone. Koneen hankintaa suositellaan heti lukion alkaessa. Koulu ei kuitenkaan voi velvoittaa oppilasta ostamaan omaa tietokonetta, mutta käytännössä se on välttämätön, jos aikoo osallistua ylioppilaskirjoituksiin.

Koulutuksen maksuttomuus tulee mahdollistaa esikoulusta korkeakouluun.

Koulutus ei ole enää Suomessa tasa-arvoista, eikä kaikilla ole mahdollisuutta opiskella omien toiveidensa mukaisesti. Vaikka toisen asteen kuuluisi olla maksuton, niin välttämätön oppimateriaali tulee maksamaan jopa tuhansia euroja. Kaikilla perheillä ei ole tähän varaa. Vähävaraisten perheiden lasten toisen asteen koulutus voikin tyssätä siihen, ettei perheellä yksinkertaisesti ole varaa maksaa opintoihin tarvittavia oppikirjoja ja muita materiaaleja.

Vasemmiston mielestä koulutuksen maksuttomuus tulee mahdollistaa esikoulusta korkeakoulutukseen. Oppimateriaalien tulee olla maksuttomia myös toisella asteella. Kuntien ja valtion tulisikin taata jokaiselle aidosti maksuton toisen asteen koulutus. Suomesta ei saa tulla maata, jossa vain hyvätuloisten lapset voivat opiskella toisella asteella.