Jesse Kettunen

Vuosaaressa iloitaan: Vuoden kaupunginosa.

Helsingin Vuosaari on vuoden kaupunginosa. Palkinnon vuosittain jakava Kotiseutuliitto kertoi asiasta perjantaina. Valinta tehtiin 171 ehdotuksen ja 90 kaupunginosan joukosta.

Vuosaari on pinta-alaltaan Helsingin suurin kaupunginosa ja siellä asuu 37 000 helsinkiläistä.

Aktiiviset asukkaat

Kaikkea uusista merenrantakohteista 1960-luvun metsäkaupunkiin.

Kotiseutuliitto arvioi Vuosaaren vahvuudeksi erityisesti asukasaktiivisuuden.

– Vuosaaresta on etenkin 2000-luvun aikana muodostunut paitsi perinteisten ja aktiivisten yhdistysten, myös uudentyyppisten luontoliikkeiden, monien kulttuurien ja ikäjakaumaltaan varsin nuorten asukkaiden vilkas ja rosoinenkin kaupunginosa, valintaraadin puheenjohtaja, Tuula Salo Kotiseutuliitosta kertoo.

Raati nosti erityisesti esiin aktiivisen yhteistyön asukkaiden ja yritysten, kuten Vuosaaren sataman, välillä.

ILMOITUS

Kotiseutuliitto liitto kuvaa Vuosaarta itäisen Helsingin monikasvoiseksi urbaaniksi alueeksi ja samaan aikaan merelliseksi ja luonnonläheiseksi kaupunginosaksi, jossa on useita ulkoilu- ja luontoalueita sekä luonnonsuojelukohteita. Kolmelta suunnalta meren ympäröimän Vuosaaren rannat on varattu enimmäkseen yleiseen käyttöön, pienvenesatamille ja uimarannoiksi.

Vuosaari lukeutuu Helsingin asuntorakentamisen painopistealueisiin.

– Vuosaaren asuinympäristöt vaihtelevat kaupunkimaisesta kerrostaloasumisesta luonnonläheisiin omakotitaloihin ja uusista merenrantakohteista 1960-luvun metsäkaupunkiin.

Hyvät palvelut

Palkintoa hakenut Vuosaari-Seura perusteli hakemustaan Vuosaaren monipuolisuudella, joka tarjoaa asukkaille palvelut laajasti. Se korosti alueen luonnon merkitystä ja muistutti lisäksi Vuosaaren merkitystä yhteiskunnan kehitykselle laajemmin.

– Se on tarkkaan seurattu urbaani pilotti, joka on aina kohdannut ensimmäisten joukossa uusia kaupungistumisen haasteita, seura kuvaili.

– Meillä on myös 50 vuoden kokemus siitä, kuinka haasteet ratkaistaan. Paraikaa ponnistellaan sen hyväksi, että olisimme kannustava esimerkki niin monikulttuurisuuden, lähiörakentamisen kuin vaikkapa sote-palveluiden uudistamisen suhteen.

Imago muuttui

Seura toteaa Vuosaaren julkisuuskuvan mullistuneen viime vuosina.

– Kotiseudustamme on kuoriutunut oikea idän ihme ja myös muu maailma on sen huomannut. Media on bongannut Vuosaaren uudessa innostavassa valossa, mikä on houkuttanut myös suurta yleisöä päivittämään mielikuviaan. Visit Vuosaari -hankkeen myötä sitä kehitetään myös elämys- ja turismikohteena.

Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Vuoden kaupunginosan vuodesta 2001 lähtien.