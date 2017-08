Yle Kuvapalvelu

Merkittävän brittinäyttelijän Charles Laughtonin ainoa ohjaustyö Räsynukke (The Night of the Hunter, 1955) on maineikas rikosdraama ja kulttifilmi. Se on on kuvaus hyvän ja pahan mittelöstä jylhän tummanpuhuvissa kehyksissä.

Pääosan Robert Mitchumia on juhlittu tänä kesänä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin esityksissä: Mitchumin syntymästä on 6.8. kulunut sata vuotta. Räsynukessa Mitchum tekee yhden uransa muistettavimmista kuin myös puistattavimmista roolitöistä vaarallisen vinksahtaneena huijarisaarnaajana. Tyyppi on pelottava ilmestys päästessään tarinan huipentumassa pikkulasten lähituntumaan.

Elokuvassa on kuuluisa kohtaus, jossa päähenkilö esittelee nyrkkiensä rakkaus ja viha -tatuointeja: oikeassa on L-O-V-E, vasemmassa H-A-T-E. Leffan valmistumisen aikoihin tatskat olivat vielä lähinnä merimiesten ja vankilakundien aatelismerkkejä, joten tuolloin kohtaus on varmasti säväyttänyt toisin kuin mitä nykyisin.

Räsynukelle on leimallista väkevä tunneilmasto. Sen keskeinen pilari on Stanley Cortezin komea, film noirin parhaan perinteen hengessä hehkuva mustavalkokuvaus.

Räsynukke on kiehtova yhdistelmä goottilaisen kauhunomaista jännitystä, uskonnollista vertauskuvallisuutta ja sadunomaisuutta. Pikkulasten leskiäitiä näyttelee Shelley Winters, vähemmän suloista vanhaa rouvaa mykkäfilmin aikainen tähti Lillian Gish.

Räsynukke. Teema Fem torstaina 10.8. klo 21.00.