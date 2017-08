Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Koko junaliikenne pysähtyy ensi maanantaina ja seisoo tiistain.

Veturimiesten liitto (VML) järjestää poliittisen mielenilmaisun Juha Sipilän hallituksen liikenne- ja omistajapolitiikkaa vastaan. Junat pysähtyvät maanantaina 14.8. kello 18:n jälkeen alkavista työvuoroista. Mielenilmaus päättyy tiistaina 15.8. kello 24. Mielenilmaus koskee kaikkia VR:n ja HSL:n lähijunia sekä VR:n kauko- ja tavarajunia.

VR:n mukaan junaliikenne pyritään käynnistämään normaalisti keskiviikkoaamuna 16.8. Junaliikenteessä voi olla vielä tämän jälkeenkin parin päivän ajan muutoksia, kuten kalustomuutoksia ja mahdollisesti myös vuorojen perumisia.

Veturimiesten liitto perustelee mielenilmaisua sillä, ettei se voi hyväksyä tapaa, jolla rautateiden matkustajaliikennettä ollaan kilpailuttamassa ja ”kansallisomaisuutta tuhoamassa”. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi keskiviikkona, että henkilöliikenne avataan nopeutetulla aikataululla kilpailulle. Tämä tapahtuu pilkkomalla VR osiin ja siirtämällä sen omaisuus muiden yhtiöiden käyttöön.

Sata miljoonaa valtiolle



VR on käynyt läpi merkittäviä tehostamistoimenpiteitä ja järjestänyt lukuisia yt-neuvotteluita. Viime viikolla VR kertoi liikevaihtonsa ja liikevoittonsa saavuttaneen ennätyslukemat. VML:n mukaan tällä tuloksella on mahdollistettu mittavat kalustoinvestoinnit vaunukalustoon sekä vetureihin. Tästä tuloksesta hyötyvät myös niin valtio kuin veronmaksajat, kun rahaa on tuloutettu valtiolle noin 100 miljoonaa euroa vuosittain.

VML:n mukaan Suomen rautatieliikenne on Euroopan huipputasoa ja täysin omassa luokassaan, jos verrataan valtioiden panostamaa rahamäärää.

Carunan esimerkki pelottaa



”Tämä ollaan nyt tehdyllä päätöksellä romuttamassa ja mahdollistetaan isojen pörssiyhtiöiden pääsy markkinoille ilman panostusta kalustoon”, VML tiedottaa.

Pörssiyhtiöiden tarkoitus on ainoastaan tuottaa omistajilleen maksimaalista voittoa keinoista välittämättä. Esimerkkinä VML pitää sähköverkon myymistä Carunalle. Hinnat nousivat ja voitoistaan se on maksanut veroja Suomeen 0,28 prosenttia.

”Ruotsille rautatiekilpailun avaaminen on tullut maksamaan miljardeja kruunuja ja nyt tehdyllä päätöksellä vastaavanlaisen hinnan joutuu maksamaan Suomen kansa”, veturimiehet väittävät.

Veturimiesten liitto ei vastusta kilpailun avaamista, mutta katsoo, että se tulee tehdä reilusti ja samoilla periaatteilla kuin muillakin toimialoilla.