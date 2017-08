Lehtikuva/Paul J. Richards

Syyskuussa käynnistyvän oikeusjutun uskotaan tuovan julkisuuteen tietoa Yhdysvaltain käyttämistä julmista kuulustelumenetelmistä.

Washingtonin osavaltiossa toimiva piirituomari päätti maanantaina, että syytteitä kahta CIA:n kidutusohjelmaan osallistunutta psykologia vastaan ryhdytään käsittelemään oikeudessa. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa 5. syyskuuta.

Kansalaisvapausjärjestö ACLU:n nostaman kanteen mukaan psykologit James Mitchell ja John ”Bruce” Jessen suunnittelivat ja toteuttivat George W. Bushin ”terrorisminvastaisessa sodassa” käytettyjä kidutusmenetelmiä.

Tuomari piti kiistattomana, että syytetyt olivat suositelleet ”tehostettujen kuulustelumenetelmien” käyttöä ja osallistuneet itsekin muun muassa vesikidutukseen.

Psykologi sanoi haastattelussa kuulusteluohjelmaan osallistumisen aiheuttaneen hänelle ”suurta sielullista kärsimystä”.

Syytetyt ja uhrit

Syytetyt ovat myöntäneet neuvoneensa kovien kuulustelumenetelmien käytössä, mutta kiistäneet, että heillä olisi ollut päätösvaltaa kuulusteluohjelman suhteen.

ACLU nosti kanteensa vuonna 2015 Gul Rahmanin perikunnan sekä Suleiman Abdullah Salimin ja Mohamed Ahmad Ben Soudin puolesta.

Afganistanilainen Rahman siepattiin kodistaan Pakistanista vuonna 2002 CIA:n salaiseen vankilaan Afganistanissa. Hän kuoli hypotermiaan lattiaan kahlittuna.

Kanteen mukaan tansanialainen Salim ja libyalainen Ben Soud joutuivat CIA:n käsissä vesikidutuksen, valvottamisen ja päivittäisen hakkaamisen kohteeksi. Heidät vapautettiin myöhemmin sillä perusteella, ettei heistä ole uhkaa.

Mitchellin ja Jessenin puolustuksen mukaan heidän osuutensa CIA:n neuvonantajina päättyi 2002, eikä heillä siten ole osuutta Rahmanin, Salimin ja Ben Soudin kohtaloon.

”Painostettiin osallistumaan”

Jessen antoi kesäkuussa haastattelun, jonka mukaan hän on kuulusteluohjelmaan osallistumisen takia kokenut ”suurta sielullista kärsimystä”.

Psykologit Jessen ja Mitchell johtivat yhtiötä, joka 9/11-iskujen jälkeen (2001) teki 81 miljoonan dollarin sopimuksen kovien kuulustelumenetelmien kehittämiseksi terrorismiepäiltyjä kohtaan.

He olivat aikaisemmin työskennelleet ilmavoimien tukikohdassa neuvomassa, miten kestää kidutusta. Nyt heidän taitojaan haluttiin käyttää päinvastaiseen tarkoitukseen.

Haastattelussa Jessen sanoi, että he vastustivat joitakin käytetyistä kuulustelumenetelmistä. Heitä kuitenkin painostettiin sanomalla, että he ovat vastuussa seuraavasta terrori-iskusta Yhdysvaltoihin, jos he ”menettävät hermonsa”.

”Kuolleiden siviilien veri on teidän käsissänne”, heille jankutettiin Mitchellin mukaan ACLU:n julkaisemassa lausunnossa.

”Raha ei motiivi”

Jessen myönsi haastattelussa heidän osallistuneen joihinkin kuulusteluihin CIA:n salaisissa vankiloissa ulkomailla. Hän sanoi sen aiheuttaneen kärsimystä: ”Mielestäni jokaisen ihmisen, jolla on omatunto, pitäisi tarkkaan harkita, tekeekö jotain tällaista.”

Jessenille ja Mitchellille maksettiin 1 800 dollaria päivässä.

Mitchellin mukaan raha ei ollut hänen motiivinsa, vaan hän piti kuulusteluohjelmaan osallistumista isänmaallisena velvollisuutenaan.

Yhdysvaltain senaatti arvioi vuonna 2014 tekemässään selvityksessä, etteivät Mitchellin ja Jessenin kehittämät kuulustelutekniikat tuottaneet mitään hyödyllistä tietoa terrorisminvastaisessa sodassa.