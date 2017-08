Lehtikuva/Vesa Moilanen

Monia esimerkkejä siitä, että kustannukset nousevat, kun luonnollinen monopoli annetaan yksityiselle monopolille.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jari Myllykoski haluaa edetä junaliikenteen kilpailuttamisessa rauhallisesti.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoi keskiviikkonahallituksen suunnitelmista avata Etelä-Suomen taajamajunaliikenne kilpailulle nopeutetussa aikataulussa. Tämänhetkinen sopimus VR:n kanssa on voimassa vuoteen 2024 saakka.

Myllykosken mukaan kiireellä tehty kilpailutus tietää varmuudella kermankuorintaa ja sekaannusta.

– EU:n neljäs rautatiepaketti edellyttää henkilöliikenteen avaamista kilpailulle, mutta siirtymäaikoja tulisi ehdottomasti hyödyntää, ei pitkittämisen takia vaan, että uudistus saadaan tehtyä parhaalla mahdollisella tavalla. Junaliikenteen kehittäminen ja parantaminen sekä kaupunkiseuduilla mutta myös harvaan asutulla alueella on todella tärkeää. Kiirehtimällä ei tule priimaa, Myllykoski sanoo.

Hän toivoo, ettei kiire poista maakuntien mahdollisuuksia olla keskeinen toimija kehittämässä kaupunkiseutujen ja haja-asutusalueiden raideliikennettä. Myllykosken mukaan jo nyt on raideosuuksia, missä voitaisiin kehittää lähiliikennettä palvelemaan alueiden kehittymistä.

– Meillä on aivan liiaksi hyviä huonoja esimerkkejä mitä tapahtuu kun luonnolliset monopolit ”annetaan” yksityiselle monopolille, kustannukset kuluttajille nousevat.

Lippusekaannuksia luvassa lisää



Bernerin mukaan tilanne Etelä-Suomen taajamaliikenteessä muuttuisi 2020-luvun alkupuolella. Koko maassa kilpailutukset olisivat käynnissä 2026. Helsingin seudun lähiliikenteen avaamisesta kilpailulle vuonna 2021 on jo sovittu.

– HSL:n ja VR:n kilpailutukseen valmistautuminen ei ole mennyt niin kuin Strömsössä. Ihmiset ovat junissa ja asemilla aivan pulassa, kun lippujen ostaminen on vaikeaa. Tämän tyyppisiä yllättäviä ongelmia on odotettavissa, kun pitkään toiminutta järjestelmää aletaan purkaa. Siksi kilpailuttaminen on valmisteltava huolella.

Miten käy työehtojen?



Myllykoski on huolissaan henkilöstön asemasta. VR:stä irrotettaviin kolmeen uuteen yhtiöön henkilöstö tulee siirtymään vanhoina työntekijöinä.

– On hyvä, että henkilöstö on mukana kilpailutuksen suunnittelussa. Mutta iso kysymys on se, mitä tapahtuu työehdoille, jos markkinoille tulee uusia ulkomaisia toimijoita. Palkoista ja työehdoista on huolehdittava. SAK:laisten ammattiliittojen perustama Raidealan allianssi on tarpeellinen ja tervetullut uusi toimija alalla.