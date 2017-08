BBC/Yle Kuvapalvelu

Seitsenosainen brittisarjauutuus Karkotetut (Banished, 2015) kertoo Australiaan sen alkuvaiheissa viedyistä brittivangeista. Heistä ensimmäiset tuotiin mantereelle 1788.

Karu kohtalo saattoi osua hyvinkin vähäpätöisistä rikoksista tuomittujen kohdalle. Syynä se, että Englanti käytti pirullista menetelmää eräänlaisena väestönpuhdistuskeinona. Olot olivat tuomituille rankat ja vaativat.

Tältä pohjalta Jimmy McGovernin luoma ja käsikirjoittama historiallinen draamasarja pyörähtää hyvin melodramaattisissa merkeissä ripeästi liikkeelle.

Pienen siirtokunnan sääntöihin kuuluu, että naimattomat naisvangit kuuluvat sotilaille. Tätä sääntöä rikkoo muuan vankikaksikko, tapahtumalla on uhkaavia seuraamuksia. Ruoskinnalla aloitetaan, taustalla välkkyy hirttolava.

Sarjan alkumaistiaisiksi kielletty rakkaus, seksi ja väkivalta ovat tehokasta polttoainetta. Se on tihennetty historiallisiin kehyksiinsä nimenomaan genre-mielessä fiksusti ja viihdyttävästi.

Tapahtumissa tehdään nopein ja tehokkain siirroin tutuksi väkeä molemmista leireistä. Henkilöhahmoissa on vivahteikkuutta ja särmää, roolituksessa on sukupuolten suhteen tasavahva koostumus. Aloitusjaksossa keskitytään Elizabethin (MyAnna Buring) ja Tommyn (Julian Rhind-Tutt) epätoivoiselta vaikuttavaan tapaukseen. Jatkossa on odotettavissa mielenkiintoisempiakin asetelmia.

Meiningin julmuus on tavoitettu luontevasti. McGovernin töille (muun muassa Fitz ratkaisee, 1993-1995, Katu, 2006-2009, Seinää vasten, 2010-2012) tyypillisesti yksilölliset ja yhteisölliset tekijät ovat elimellisesti yhtä. Kollektiivinen energia draaman pilarina on vahvoilla.

Kaiken kaikkiaan kompakti paketti (tarina, ohjaus, näyttelijäkaarti, epookki), jossa ehditään heti alkajaisiksi käydä läpi tuhti siivu ihmiselon ihanuutta ja kurjuutta.

Karkotetut, osat 1-7. TV1 keskiviikkoisin klo 21.35 alkaen 9.8. Areena 7 pv.