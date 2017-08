Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vasemmistoliitto purkaisi byrokratialoukkuja. Se parantaisi työllistymismahdollisuuksia.

Työmarkkinakysymyksistä tulee syksyn iso asia politiikassa. Näin arvioi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

– Työmarkkinakierrokseen kohdistuu paljon odotuksia. Keskustelu varmasti jatkuu siitä, miten työllisyyttä voidaan edistää. Hallituksella on varmasti suunnitelmia sen suhteen myös liittyen budjettiriiheen, hän sanoo.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu alkoi valtiovarainministeriön sisäisellä budjettineuvottelulla tiistaina ja keskiviikkona. Hallituksen esitys vuoden 2018 talousarvioksi julkistetaan 19. syyskuuta.

”Tavoitteemme on, että saataisiin mahdollisimman pian uusi hallitus”.

Anderssonin odotukset eivät ole positiivisia. Yhdenvertaisuus ja eriarvoisuuden vähentäminen eivät ole olleet korkealla hallituksen tavoitteissa.

– Varmaan käydään samaa keskustelua kuin tähänkin asti. Hallituspuolueet perustelevat pienituloisilta leikkaamista sillä, että näin puretaan kannustinloukkuja, hän toteaa.

Hän muistuttaa vasemmistoliiton arvioineen, että kannustinloukkujen sijaan pitäisi keskittyä purkamaan byrokratialoukkuja, jos halutaan edistää työllisyyttä.

Andersson muistuttaa myös tuotekehityksen ja tutkimuksen merkityksestä työllisyyteen. Asia on budjettipöydällä, mutta sen sisällöstä ei ole tietoa. Helsingin Sanomien tietojen mukaan asia jää pöydälle

– Hallitushan jätti yritystukien läpikäymisen tämän syksyn riiheen. Meidän mielestämme tarvitaan lisää panostuksia tuotekehitykseen, josta hallitus on aiemmin jo leikannut. Lisäksi on pyrittävä vähentämään ympäristölle haitallisia verotukia.

Veroja ei ole varaa keventää

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti jo tiistaina, että kenenkään verotus ei kiristy ensi vuonna. Helsingin Sanomien mukaan joukolta hyvätuloisia poistuisi niin sanottu solidaarisuusvero.

Anderssonin mielestä hallitus on jo keventänyt verotusta merkittävästi tällä kaudella, yli miljardin euron arvosta.

– Täytyy muistaa, että palvelujen rahoituspohja rapautuu, jos lääke koko ajan on verojen keventäminen. Yksi kikyn keskeinen ongelma on se, että kaikki työntekijöihin kohdistuvat maksumuutokset korvataan verokevennyksillä. Mikäli ansioverotuksen ei haluta kiristyvän ensi vuonna, kuten hallitus on antanut ymmärtää, on veroja leikattava jälleen 300-400 miljoonalla, hän painottaa.

Andersson voisi hyväksyä verokevennyksiä, jos niistä hyötyvät pienituloisimmat.

– Silloin ostovoimavaikutus olisi suuri.

Esimerkiksi yritysverotuksen ja perintöverotuksen muutokset hyödyttävät lähinnä hyvätuloisia.

– Tällöin kevennysten vaikutus työllisyyteen on paljon pienempi kuin jos ne olisivat kohdistuneet pienituloisiin.

Hyviä ulostuloja

Andersson pitää tervetulleena keskustelua kilpailukykysopimukseen liittyvään julkisen sektorin lomarahaleikkausten perumisesta jo ensi vuonna.

– Se on asia, jota vasemmistoliitto ainoana puolueena on ajanut siitä asti, kun sopimusta tehtiin. Olemme pitäneet leikkausta heikosti perusteltuna saamatta vastakaikua muilta.

Myös keskustan ulostulot pienituloisten eläkeläisten aseman parantamisesta Andersson ottaa mielellään vastaan.

– Nehän ovat ristiriidassa hallituksen tähänastisen politiikan kanssa. Vasemmistoliitto sen sijaan on johdonmukaisesti vaatinut esimerkiksi takuueläkkeen korottamista, hän hymähtää.

– Panostukset työllisyyden parantamiseen eivät hirveästi lämmitä, jos olet eläkkeellä oleva pienituloinen.

Hyvää on myös mahdollinen perhevapaauudistus.

– Pelkoni on kuitenkin, että jos tämä hallitus tekee sen, siitä tulee kunnianhimoton tai jopa sellainen, että se heikentää perheiden asemaa.

Uusi hallitus mahdollisimman nopeasti

Andersson ei lähde arvaamaan, pysyykö hallitus pystyssä.

– Meidän tavoitteemme on, että saataisiin mahdollisimman pian uusi hallitus, hän sanoo ja oudoksuu sitä, että Suomessa tunnutaan pidettävän vakauden merkkinä mahdollisimman pitkään istuvaa hallitusta, vaikka tilanne ja hallituksen poliittinen kokoonpano sekä hallituspuolueiden kannatus muuttuvat niin oleellisesti kuin tänä kesänä nyt on muuttunut.

– Olen saanut paljon yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ihmettelevät, miten yhdellä ryhmittymällä voi olla niin vahva edustus hallituksessa, vaikka sen koko ja kannatus on muuttunut.