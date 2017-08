Lehtikuva/Saul Loeb

Suukapuloita asetetaan virastoihin, ja Trumpin hallinnon pelätään myös torppaavan virallisen ilmastoraportin.

Brittilehti Guardian kertoo saaneensa haltuunsa sähköposteja, joista paljastuu, että Yhdysvaltain maatalousministeriössä (USDA) on annettu määräys välttää ilmastonmuutoksesta puhumista.

Ministeriön yläportailta henkilöstölle lähetetyt viestit ovat peräisin heti Donald Trumpin presidenttikauden alkuvaiheista, tammi- ja helmikuulta.

Viesteissä annetaan lista vältettävistä sanoista sekä niiden korvaajista. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ei pidä puhua, vaan sen sijaan äärisäistä. Myöskään kasvihuonekaasujen vähentämisestä ei saa puhua.

Ilmastoraporttia valmistelleet tutkijat pelkäävät, että Trumpin hallinto estää raportin julkaisemisen tai vaatii sen muuttamista.

Guardianin mukaan USDA:n sähköpostit ovat toistaiseksi selvin osoitus siitä, että Trumpin hallinnossa on annettu ohjeet olla tunnustamatta ilmastonmuutosta tai sen seurauksia.

Valkoisen talon ja sisäministeriön nettisivuilta poistettiin keväällä viittaukset ilmastonmuutokseen ja ympäristövirasto EPA:n sivuilta on poistettu koko ilmastoa koskeva osio.

Heinäkuussa Trump ilmoitti nimittävänsä maatalousministeriön tieteellisestä toiminnasta vastaavaksi apulaismaatalousministeriksi Sam Clovisin. Clovis on ilmavoimien veteraani, jolla on hallintotieteellinen tutkinto, mutta ei luonnontieteellistä koulutusta. Clovis on sanonut ilmastotutkimusta ”roskatieteeksi”.

Maatalouden lasketaan tuottavan 15 prosenttia Yhdysvaltojen kasvihuonekaasujen päästöistä.

Ilmastoraportin kohtaloa pelätään

New York Times -lehti kertoi maanantaina, että vielä hyväksymättömän virallisen tieteellisen raportin mukaan Yhdysvaltain keskilämpötila on vuoden 1980 jälkeen noussut nopeasti ja voimakkaasti. Se on viime vuosikymmeninä ollut korkein 1 500 vuoteen.

Raportti on tieteellinen osa neljän vuoden välein kongressille annettavasta ilmastoarviosta, ja sen tuottamiseen on osallistunut tutkijoita 13 liittovaltion virastosta.

Lehden mukaan raporttia valmistelleet tutkijat pelkäävät, että Trumpin hallinto estää raportin julkaisemisen tai vaatii sen muuttamista.

Raportin arviot ovat päinvastaisia Trumpin omaksumaan linjaan nähden. Esimerkiksi Trumpin ympäristövirasto EPA:n johtoon nimittämä Scott Pruitt on sanonut, ettei hän usko hiilidioksidin olevan pääsyy ilmaston lämpenemiseen.

Raportti täytyy virallisesti hyväksyä kaikissa sen valmisteluun osallistuneissa virastoissa elokuun 18. päivään mennessä.