UP/Birgitta Suorsa

Viikon kysymys

Finnairin toimitusjohtajalle Pekka Vauramolle maksettava lisäeläke on nostattanut keskustelun palkkaeroista ja Finnairin palkkioperusteista.

Päätös toimitusjohtajan liki 130 000 vuosittaisesta lisäeläkemaksusta tehtiin kesällä 2016. Eikö Finnair tiedottanut henkilöstöä asiasta, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen SLSY:n puheenjohtaja Juha Kuurne?

– Tämä tuli meille yllätyksenä. En muista nähneeni tästä mitään aiemmin, vaikka meillä on toimivat suhteet toimitusjohtajaan ja yhtiön johtoon.

– Lisäeläke tuntuu kohtuuttomalta, kun yhtiössä on parituhatta, joiden palkoista on säästetty erinäisten kriisien takia vuosikausia. Erityisen pahalta tämä tuntuu, koska syksyllä 2016 sovittiin palkkamaltista, jotta yhtiö saataisiin nousukiitoon. Finnair ilmoitti, että kulukuri on tiukka.

Mihin toimitusjohtajan lisä-eläkemaksu olisi pitänyt käyttää?

– Esimerkiksi miehistöruoan parantamiseen, jolloin olisi palkittu lähes 3 000 työntekijää nykyistä paremmalla ruoalla. Ruoan laadun ongelmista on puhuttu vuosikausia. Yhtiön mukaan 200 000 euron satsaus ruoan parantamiseen oli mittava investointi, mutta ruoan laadussa ei tapahtunut merkittävää muutosta.

Millaista eläkepolitiikkaa Finnair noudattaa lentoemäntiin ja stuertteihin?

– Edellisen talousnotkahduksen aikana 1992 Finnairin eläkesäätiön A-osasto suljettiin muilta kuin lentäjiltä. Heiltäkin myöhemmin.

– Aiemmin myös lentoemännät ja stuertit pääsivät eläkkeelle 58 – 60-vuotiaina. Käytännössä lisäeläke täydensi eläkettä siten, että kokonaisuudessaan eläke oli eläköitymisiästä riippuen 50 – 60 prosenttia työtulosta.

– Kun Finnair alkoi rekrytoida uutta väkeä 1995, sovittiin pian eläkevakuutuksesta, jotta uudet lentoemännät ja stuertit pääsisivät samoin ehdoin eläkkeelle kuin vanhat. Tästä väännettiin kättä ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa, kun Finnair irtisanoi vakuutuksen. Tes-neuvottelupöydässä vakuutus palautettiin. Vuoden 2009 lopussa yhtiö yksipuolisesti irtisanoi lisäeläkevakuutuksen ja lisäeläkkeen kertyminen lakkasi.

Kuinka moni lentoemäntä ja stuertti on käyttänyt eläkesäätiön tarjoamaa mahdollisuutta jäädä aiemmin eläkkeelle?

– En tiedä tarkkaa lukua. Taloon ennen vuotta 1992 tulleet, eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat henkilöt voivat käyttää eläkesäätiön lisäeläkettä. Kun etu voi olla maksimissaan 60 prosenttia henkilön työtulosta, voi olla, ettei ihminen saa säätiöstä mitään, vaan raha jää käytännössä työnantajalle.

– Vuoden 1992 jälkeen taloon tulleet lentoemännät ja stuertit voisivat jäädä eläkevakuutuksen turvin eläkkeelle 60-vuotiaana. Siihen on harvalla varaa, sillä vakuutuksen irtisanomisen takia eläkekertymä jäi monella erittäin pieneksi.

– Uusille, vuoden 2001 jälkeen tulleille lentoemännille ja stuerteille eläkeikä on työeläkesäännön mukainen.