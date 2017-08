Lehtikuva/Vesa Moilanen

”Lomarahojen leikkaukset julkisella sektorilla on peruttava.”

Valtiovarainministeriö aloitti tiistaina ensi vuoden budjetin valmistelun. Vasemmistonuorten mukaan hallituspuolueet ovat aloittaneet syksyn pelottelulinjalla. Kurjistava talouspolitiikka jatkuu, vaikka talous näyttää elpymisen merkkejä.

– Juha Sipilä kutsui kaikki yhteisiin talkoisiin, mutta rikkaat ovat jääneet pois talkoista vaatien samalla muilta palkkamalttia, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan toteaa.

Hänen mukaansa työntekijät ovat leikkauksissa kantaneet vastuun rikkaiden seuratessa sivusta.

Runsaat kaksi vuotta vallassa ollut hallitus on Zidanin mukaan kasvattanut eriarvoisuutta ja toiminut rikkaiden edunvalvojana. Selkeitä arvovalintoja ovat olleet rikkaita suosivat veronkevennykset, leikkausten kohdentaminen matalapalkkaisille aloille, rikkaiden veronkiertoa helpottava hallintarekisteri sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksun alentaminen samaan aikaan kun työntekijöiden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja korotettiin. Suurituloisten verokevennykset mahdollistettiin pienituloisiin kohdistuvilla leikkauksilla.

Lisäksi Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkojen nousseen suurimmiksi yli kymmeneen vuoteen. Johtajien palkat, luontoisedut ja rahabonukset ovat nousseet katkeamatta viiden vuoden ajan.

ILMOITUS

Hallitsijat eri todellisuudessa



Vasemmistonuoret pitää kestämättömänä, että yhteiskuntaa hallitaan eri todellisuudesta käsin kuin missä valtaosa kansalaisista elää. Työajan pidennys ja leikkaukset perusturvaan ideoidaan piireissä, joissa kenenkään ei tarvitse miettiä, riittävätkö rahat ensi kuussa elämiseen.

Järjestön mielestä hallituksen on aika myöntää, ettei sen harjoittama politiikka ole tuottanut toivottua tulosta. Jopa valtionvarainministeriön arviointineuvoston tammikuisen raportin mukaan kiky pienentää valtion tuloja pitkällä aikavälillä 500 miljoonaa joka vuosi eikä lisää oleellisesti työllisyyttä.

– Talous osoittaa elpymisen merkkejä. Nyt on suurituloisten vuoro kantaa vastuuta. Palkankorotukset pieni- ja keskituloisille piristävät kulutusta toisin kuin johtajien jättikorotukset. Palkankorotuksissa on huomioitava erityisesti matalapalkka-alat. Pääomaverotus on muutettava progressiiviseksi, Zidan vaatii.

Hänen mukaansa myös lomarahojen leikkaukset julkisella sektorilla on peruttava. Paras olisi perua koko kiky heikennyksineen.