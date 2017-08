Merkittävimpiin dokumentaristeihimme kuuluva Virpi Suutari tunnetaan erityisesti yhteiskuntakriittisistä merkkiteoksistaan Joutilaat (2001) ja Hilton! (2013). Niistä on melkoinen loikka hänen toiseksi viimeisimpään ohjaustyöhönsä Eedenistä pohjoiseen (2014).

Aiheiden erilaisuudesta huolimatta tekijän käsiala on helposti tunnistettavissa. Ohjaus on nautittavaa, Suutari taitaa etäisyyden, läheisyyden, äänen ja hiljaisuuden rytmiikan. Hän työstää mietittyä jälkeä, jota on ilo katsella.

Suutarin käsikirjoittama ja ohjaama Eedenistä pohjoiseen on suorastaan hellyttävä yhdistelmä puutarhanhoitoa ja parisuhteen ylistystä. Sopivasti eri-ikäisin ja eri puolilta Suomea olevin kokoonpanoin kelaillaan puutarhanhoitoa ja ihmissuhteita. Rakkaus raksuttaa sekä porukan rinnassa että puutarhasaksissa ja vastaavissa alan vehkeissä.

Sanna Salmenkallion musiikki soi monipuolisesti ja vivahteikkaasti tapahtumissa, joihin on mahdutettu luontevasti hieman hätkähdyttävääkin kuvastoa; se koskee suomalaisen henkirikoksen perusmaastoa.

Dokumentista muotoutuu harkituin vedoin rajattu maailma, jonka ilmapiiriä kelpaa luonnehtia vaikka näin: ripaus zeniä suomalaisittain.

