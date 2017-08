Minna Kalllinen

– Matkailu- ja ravintola-alalla on nähtävissä työvoimapula, arvioi PAMin järjestöjohtaja Niina Koivuniemi.

– Matkailu- ja ravintola-alalla menee nyt hyvin. Koko alan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä työnantajien ilmoituksen mukaan 8,5 prosenttia. Majoitusliikkeiden liikevaihdon kasvu oli jopa 12 prosenttia ja ravintoloidenkin 7,6 prosenttia, sanoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin järjestöjohtaja Niina Koivuniemi.

Hän arvioi hotelli- ja ravintola-alan näkymiä Iisalmessa matkailu- ja ravintolaväen Savo-Karjalan kesäpäivillä. Koivuniemi pitää huolestuttavana alan heikkoa vetovoimaa, joka voi jopa heikentää alan kasvua.

– Matkailu- ja ravintola-alalla on nähtävissä työvoimapula. Työnantajat ovat jo pidempään valittaneet rekrytointiongelmista ja tilanne voi vielä entisestään pahentua. Olisikin tyhmää vaarantaa orastava kasvu siihen, ettei alalle saada osaavaa työvoimaa, sanoo Koivuniemi.

Sopimusneuvotteluissa on löydettävä lääkkeet palkkatason korottamiseen.

– Sopimusneuvotteluissa on löydettävä lääkkeet palkkatason korottamiseen ja työsuhteiden laadun parantamiseen. Muussa tapauksessa alalle ei hakeudu jatkossakaan osaavaa työvoimaa, painottaa Koivuniemi.

Mainostempuista ei ole vetovoimatekijäksi

Rekrytointivaikeuksien suurimmaksi syyksi Koivuniemi nostaakin matalan ansiotason.

– Matkailu- ja ravintola-alan työ on raskasta ja vaativaa. Työsuhteet ovat monesti määrä- tai osa-aikaisia ja työntekijä tekee usein töitä öisin ja viikonloppuisin. Lisäksi palkkataso on alhainen ja palkkakehitys on muita palvelualoja heikompaa, selvittää Koivuniemi.

– Alan vetovoiman parantamisessa on nopeasti löydettävä ratkaisuja tai muuten ongelmat kärjistyvät entisestään. Mainostempuilla tilanne ei muutu, vaan ainoastaan sillä, että työnantajat parantavat työntekijöidensä työskentelyolosuhteita ja erityisesti palkkoja.