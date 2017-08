IPS/Emilio Godoy

Meksikon faktat Valtio Pohjois-Amerikassa Asukkaita 127 miljoonaa Alkuperäisasukkaita noin 15 % Kansallisen köyhyysrajan alla 53,2 % Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 93,5 % Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 74/188 (Lähde: YK)

Myyjät ja asiakkaat kohtaavat toreilla ja pelloilla.

Victor Rodríguez järjestelee salaatteja, perunoita, parsakaalia ja yrttejä hyllyille. Samoin hän tekee joka sunnuntai valmistautuessaan palvelemaan asiakkaitaan Meksikon pääkaupungin eteläpuolella sijaitsevan Bosque de Tlalpan -torin vaihtoehtomarkkinoilla.

Rodríguez kasvattaa luomuvihanneksia läheisessä San Miguel Topilejossa sijaitsevalla seitsemän hehtaarin tilallaan. Tilan perustivat Rodríguezin isovanhemmat, joten hän edustaa vaimonsa kanssa kolmatta viljelijäsukupolvea.

– Meidän viljelijöiden on jatkettava, sillä olemme osa ruokaketjua, hän sanoo.

Rodríguez on yksi kahdeksasta luomuvihannesten tuottajajärjestön, Del Campo Ololiguen, jäsenestä. Nimi on asteekki-intiaanien käyttämää nahuatlin kieltä ja tarkoittaa paikkaa, jossa asiat ovat hyvin.

– Oli elämäni paras päätös palata juurilleni ja panostaa tuleviin sukupolviin, sanoo kahden lapsen isä Rodríguez. Hänen mielestään kannatti ryhtyä luomuviljelijäksi ja luoda suoria toimitusväyliä sen sijaan, että myisi satonsa välittäjille pilkkahintaan.

Vaikein on jo ohi

– Olemme selvinneet hankalimmasta eli pitäneet hankkeen hengissä. Nyt meillä on vakituisia asiakkaita, jotka haluavat terveellistä ruokaa. He tietävät, mitä tahtovat, ja me olemme saaneet heidän luottamuksensa.

Del Campo Ololigue perustettiin vuonna 2003. Nyt se tuottaa 700 kiloa vihanneksia viikossa. Tuotteita myydään Tlalpanin lisäksi Méxicossa ja Cuernavacassa, ja asiakkaat ovat tervetulleita tutustumaan viljelmiin.

Rakentamansa sadeveden keräysjärjestelmän ansiosta järjestö voi kasvattaa tomaatteja ja kurkkuja kasvihuoneessa. Se mahdollistaa myös ympärivuotisen viljelyn. Järjestö on suojellut Topilejossa metsiä ja pengertänyt maastoa estääkseen mutavyöryjen synnyn.

Del Campo Ololigue on yksi viidestä voittajasta YK:n ruokajärjestön FAOn ja Slow Food Mexicon maataloustuottajille järjestämässä suoramyynti-innovaatio kilpailussa. Kisaan osallistui 98 ryhmää, jotka edustivat muun muassa kestävää kaupankäyntiä, ekologista gastronomiaa ja ravitsemuskasvatusta.

Ruoka tulee pientiloilta

– Ruuan suoramyynti on järjestelmä, jossa tuottaja myy tuotteet suoraan tai korkeintaan yhden välikäden kautta kuluttajalle, selittää Mauricio García, joka koordinoi FAOn suoramyyntihanketta Meksikossa.

– Kun viljelijät tuntevat kuluttajat, he osaavat vastata kysyntään ja heidän tuotteensa käyvät kaupaksi aiempaa paremmin. Kuluttajat puolestaan tietävät, keitä tuottajat ovat ja voivat nähdä, miten nämä kasvattavat heidän ruokansa, García selittää.

Meksikon viidestä miljoonasta maatilasta yli neljä miljoonaa on perhetiloja. Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla pienviljelijät omistavat lähes 81 prosenttia maatiloista. He tuottavat 27–67 prosenttia kotimaisesta ruuankulutuksesta, ja heidän hallinnassaan on 12–67 prosenttia maatalousmaasta sekä 57–77 prosenttia alan työpaikoista.

Victor Rodríguezin mukaan nykyistä suurempien kuluttajajoukkojen tavoittaminen ilman välittäjiä vaatisi enemmän tukea.

– Tällaiset projektit ovat tarpeellisia, niiden avulla puolustamme maataloutta ja suojelemme yhteisöjämme ja ympäristöä.

Tulevaisuudessa Del Campo Ololigue aikoo ostaa aurinkokuivaimen ja neljä hehtaaria lisää maata, rekisteröidä brändinsä ja suunnitella pakkaukset valmisteilleen.

