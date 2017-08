Jussi Joentausta

Helsingin Kalliossa sijaitseva Kolo on vegaaninen ja päihteetön kaupunkiolohuone. Paikkaa pyörittävä yhteisö järjestää erilaisia tapahtumia ja tarjoaa aikuisillekin helpon paikan yhdessä hengailuun.

Viime heinäkuussa ovensa avannut Kolo on ensimmäisen toimintavuotensa aikana tarjonnut mielenkiintoisia kulttuurielämyksiä ja helpon kokoontumispaikan kaveriporukoille.

– Alun perin idea lähti siitä, kun pyöritimme Ystävien tammikahvila -nimistä tapahtumaa. Se järjestettiin kavereidemme kahvilatilassa, Made in Kalliossa, jonka vuokrasimme kuukaudeksi kahtena peräkkäisenä tammikuuna. Tarkoituksena oli tuottaa tammikuun kylmyyteen ja pimeyteen helppo yhteinen olohuone. Joka päivä oli erilaisia tapahtumia ja keikkoja taittamaan pimeää ja ankeaa vuodenaikaa, kertoo Juho Reinikainen, yksi Kolon perustajajäsenistä.

Kolon syntymiseen vaikutti sitä pyörittävän yhteisön työhuonetilojen tarve.

Vegaaninen safka voi olla helppoa ja yhtä hyvää kuin muukin ruoka.

– Alettiin miettimään, että voisi olla kivaa perustaa kahvila työhuoneiden kylkeen ja kattaa sillä osa kuluista. Meillä on työtilat tässä kahvilan takana, mutta kyllä se varsinainen fokus on siirtynyt nyt tähän kahvilaprojektiin.

Laajasti ohjelmaa

– Yritämme pitää tarjontaa laajana ja järjestää täällä monenlaista ohjelmaa, Reinikainen sanoo.

Kolossa on järjestetty muun muassa asiantuntijaluentoja ja paneeleja, musiikkikeikkoja sekä leffa- ja deitti-iltoja.

– Ei täällä mitään suuria tansseja tai isoja tapahtumia järjestetä, enemmän tämmöisiä olohuonekeikkoja.

Kolo tekee yhteistyötä myös erilaisten tapahtumien ja toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Valokuvataiteen museon ja Poliittisen valokuvan festivaalin kanssa on toteutettu yhteisnäyttelyitä.

– Aika paljon erilaiset toimijat lähestyvät ja kysyvät, olisiko mahdollista tulla pitämään tapahtumaa tai saada näyttely seinälle. Lisäksi oman innostumisemme mukaan järjestetään itse tapahtumia, on ollut deitti-iltaa ja musavideodiskoa. Tapahtumien suhteen rajana ovat vain mielikuvitus ja tilan rajoitteet.

Varsinaisia asiakaspaikkoja kolossa on vain toistakymmentä.

– Kyllä leffailloissa ja alastonmallipiirustusilloissa on ollut paljon enemmän osallistujia. Kiehumispiste-leffaa oli katsomassa varmaan noin 90 ihmistä, siinä istuttiin ihan vieri vieressä ja polvet suussa. Yleensä sopu antaa hyvin sijaa.

Aatteellisesti vegaaninen

Mitään varsinaista perusasiakasta Kololla ei ole.

– Me yritetään olla kaikkien paikka. Kantavana ajatuksena on se, että halutaan tarjota kaikille avoin, matalan kynnyksen paikka. Kolo on avoinna myös sellaisina aikoina, kun muut kahvilat tai olohuonemaiset tilat eivät ole. Kyllä meidän asiakkaat varmaan valtaosin ovat tätä omaa sosiaalista viiteryhmäämme, mutta ei se ole tavoitteemme.

Vaikka Kolo on vegaaninen kahvila, eivät sen asiakkaat tai edes työntekijät ole pelkästään kasvissyöjiä.

– Ei meidän porukasta kaikki ole vegaaneja, mutta kaikki ovat vahvasti sen takana, että pidetään paikka vegaanisena ihan aatteellisista syistä, Reinikainen sanoo.

– Valtaisa osa ilmastokaasuista liittyy eläinteollisuuteen ja sen lisäksi ovat vielä eettiset kysymykset maidon- ja lihantuotannossa. Lisäksi me halutaan näyttää, että vegaaninen safka voi olla helppoa ja yhtä hyvää kuin muukin ruoka. Sen ei tarvitse olla vain ituja ja raakaruokaa, vaan se voi olla myös vaikka hyvin paistettuja munkkeja.

Vegaanisuutta ei erityisesti korosteta, se vain on.

– Tänne on tullut paljon ihmisiä, jotka ovat syöneet esimerkiksi karjalanpiirakkaa ja vasta jossain vaiheessa tajunneet, ettei tässä olekaan aitoa munavoita päällä.

Vegaanisuuden lisäksi Kolo on myös päihteetön paikka.

– Meistä on kivaa, että on paikka, johon voi tulla iltayhdeksältä pelaamaan lautapeliä ja tapaamaan kavereita ilman sitä tuoppia. Kalliossa on paljon kapakoita, joista itsekin tykkään, mutta on kiva, että on vaihtoehtoja.

Vapaaehtoisin voimin

Koloa pyöritetään pääosin vapaaehtoisvoimin, yhteisöön kuuluu noin kolmekymmentä ihmistä.

– Tällä hetkellä maksetaan pientä korvausta yhdelle tyypille, joka tekee enemmän vuoroja ja hoitaa hallinnollista työtä, viestintää, somea ja tilauksia. Muuten meidän vapaaehtoisten porukka tekee vaihtelevan määrän vuoroja. Osa on töissä kerran, pari kuussa ja osa kerran viikossa.

Kolossa ei ole ostopakkoa, vaan siellä saa viettää aikaansa, vaikka ei ostaisikaan mitään.

– Aika vähän tullaan hengailemaan mitään ostamatta. Ainakin sen teekupillisen tai vastaavan melkein kaikki ottavat. Se on tietysti meille kiva, koska kyllä tässä on projektin aikana huomannut, että kahvilayrittäminen on kovaa hommaa. Sitä sumppia ja pullaa saisi myydä ihan huolella, jos tällä haluaisi elättää ihmisiä ja maksaa täyttä palkkaa.

Kävijämäärät riippuvat paljon tapahtumista.

– Kyllä täällä käy ihmisiä ihan tasaisesti. Välillä on iltoja, että on joku yksittäinen henkilö lukemassa kirjaa ja toisinaan ihan tavallisenakin iltana saattaa olla tupa täynnä jengiä.

Kolon henki syntyy porukalla tekemisestä.

– Tätä tehdään yhdessä. Tämä ei ole kenenkään oma projekti tai paikka vaan tämä syntyy siitä, että ihmiset tulevat tapahtumiin ja ehdottavat tapahtumia.