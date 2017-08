Yle Kuvapalvelu

Melanie Griffith esittää Mike Nicholsin ohjaaman menestyskomedian Working Girl – tieni huipulle (1988) kolmekymppistä sihteeriä, joka on nälkäinen edistämään uraansa. Sen tiellä on kuitenkin iso ongelma, sillä uusi pomo on lähes Tessin ikäluokkaa. Vähintään yhtä ikävää on se, että myös pomo on nuori nainen (Sigourney Weaver).

Eräässä kohtauksessa vuoteella odotteleva partneri (Alec Baldwin) kehuu Tessiä upeaksi. Tämän muodokkuuden rinnalla pomo hehkuu maailmannaisen kyynistä glamouria. ”Seuraa johtajaa” –leikki voi alkaa.

Tarina on tässä vaiheessa vielä lämmittelyasteella, joten sattuma puuttuu peliin ja vasta sen seurauksena femmarienergisessä, myös miehen ja naisen suhdetta tuulettavassa uraputkikomediassa päästään itse asiaan. Reilun sankarin (Harrison Ford) ensimmäisenä tehtävänä on pelastaa osaava sihteerikkö tequila-kännin turmiollisemmilta jälkiseurauksilta.

Kevin Waden käsikirjoittaman komedian johtoajatuksena loistaa sanoma siitä, miten tuolle tarunhohtoiselle naapurintytöllekin pitäisi antaa mahdollisuus. Tältä simppeliltä ”vanhan hyvän ajan” pohjalta nousee viihdyttävä ja hupaisa urbaanisatu. Raha ja lempi kuplivat tapahtumissa toisiaan täydentäen, viihdyttävyyden suolana on näppärä ironia.

Vastaavasti sokerina pohjalla on Kevin Spaceyn osuus alkupuolen railakkaassa limousiini-kohtauksessa. Spacey on leffan ehdoton ilopilleri ja näyttelijäkaarti muutenkin poikkeuksellisen vahva. Mukana ovat myös Joan Cusack, Oliver Platt ja Olympia Dukakis. Carly Simonin laulu Let the River Run palkittiin Oscarilla.

Working Girl – tieni huipulle. MTV3 lauantaina 5.8. klo 11.45.