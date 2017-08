Lehtikuva/Stringer

Kansalaisjärjestöt vaativat Saudi-Arabian johtamaa koalitiota häpeälistalle Jemenin pommituksista.

Lasten oikeuksia valvovat järjestöt vaativat, että YK:n on laitettava lasten oikeuksien loukkaajien häpeälistalle maat, jotka Saudi-Arabian johdolla pommittavat Jemeniä.

Pelastakaa lapset ja Watchlist on Children and Armed Conflict -järjestö ovat dokumentoineet liittouman Jemeniin kohdistamia ilmahyökkäyksiä, joista ainakin 23:ssa on loukkaantunut ja kuollut lapsia. Ne vaativat pikaisia toimia jo kolmatta vuotta sodan jaloissa olevien lasten auttamiseksi.

– Minne tahansa Jemenissä menee, näkee ilmahyökkäysten aiheuttaman tuhon. Kaikki osapuolet ovat vastuussa jemeniläislasten turhista kuolemista, ja Saudi Arabian johtama koalitio on yksi osapuolista, sanoo Pelastakaa lapset -järjestön Jemenin-maajohtaja Tamer Kirolos.

Saudi-Arabia kiemurteli viime vuonna pois häpeälistalta.

Koalitioon kuuluvat Saudi-Arabian lisäksi Bahrain, Kuwait, Yhdistyneet arabiemiraatit, Egypti, Jordania, Marokko ja Sudan.

Kiristyksellä pois listalta

YK:n pääsihteerin lasten asemaa aseellisissa konflikteissa käsittelevä raportti julkaistaan vuosittain. Tämänvuotinen painos ilmestyy elokuussa. Raportti sisältää tiedot konflikteissa kuolleista ja vammautuneista lapsista sekä kouluihin ja sairaaloihin kohdistetuista hyökkäyksistä. Sen niin sanotulla häpeälistalla luetteloidaan ja nimetään tekoihin syyllistyneet.

Saudien liittouma oli häpeälistalla jo viime vuonna, mutta se poistettiin pari päivää listan julkaisun jälkeen, kun Persianlahden valtiot uhkasivat lopettaa rahoituksensa keskeisille YK:n ohjelmille.

– Minun oli tehtävä päätös turvatakseni YK:n humanitaaristen operaatioiden jatkon, tuolloinen pääsihteeri Ban Ki-moon perusteli.

– Minun oli harkittava sitä erittäin todellista mahdollisuutta, että miljoonat lapset olisivat kärsineet, jos olisin tehnyt niin kuin minulle ehdotettiin ja maat olisivat lopettaneet monien YK:n ohjelmien rahoittamisen, hän selitti.

Kolera vie heikoimmat

Pommitusten ohella Jemenin lasten elämää vaikeuttavat maan humanitaarinen kriisi ja maailman pahimmaksi mainittu koleraepidemia.

YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikön Ochan mukaan lähes 40 prosenttia yli 400 000 kolerapotilaasta on alle 15-vuotiaita. Neljäsosa tautiin kuolleista on lapsia.

Aliravitsemuksesta kärsii Jemenissä 1,8 miljoonaa lasta. Heidän vastustuskykynsä tarttuvia tauteja vastaan on erityisen heikko.

Jemenin terveydenhuolto ei pysty vastaamaan kansalaisten tarpeisiin. Terveydenhuollon palveluista vain 45 prosenttia on jäljellä, ja niidenkin toimintakyky on rajoittunut.

”Häpeälista laadittava pelotta”

Pääsihteerin häpeälista on tärkeämpi kuin koskaan, järjestöt painottavat kannanotossaan. ”Se antaa mahdollisuuden pitää lasten puolia nykyisissä brutaaleissa konflikteissa ja sanoa, että heidän elämällään ja oikeuksillaan on arvoa.”

Ne korostavat, että syyllisten vastuuseen saamiseksi lista täytyy laatia ilman pelkoa tai suosimista, ja ottaa mukaan jokainen väkivaltaisuuksiin syyllistynyt osapuoli. Saudien koalition jättäminen listan ulkopuolelle antaisi väärän viestin eri puolilla riehuvien konfliktien osapuolille.

”Silloin väheksyttäisiin perheitä, joiden rakkaat on tapettu ja lapsia, jotka kärsivät loppuikänsä viime vuosien pommituksista. Jemenin lapsilla on oikeus saada heitä vastaan hyökänneet tilille teoistaan”, Pelastakaa lapset ja Watchlist on Children and Armed Conflict painottavat.

Pahenevaa kurjuutta

Jemen on ollut käytännössä sisällissodassa maaliskuusta 2015. Maa oli rutiköyhä ja kärsi väkivallasta jo ennen konfliktia. YK arvioi alkuvuodesta, että noin 14 miljoonaa ihmistä eli yli 50 prosenttia Jemenin 25 -miljoonaisesta väestöstä on ruoka-avun tarpeessa ja yli 10 miljoonaa tarvitsisi apua heti.

Konfliktissa on kuollut yli 10 000 siviiliä. Noin kaksi miljoonaa jemeniläistä on joutunut pakenemaan kotoaan.

Jemenin šiialaiset huthikapinalliset taistelevat Iranin tuella sunnalaisen hallituksen joukkoja vastaan. Saudi-Arabian johtama liittouma tukee hallitusta ilmapommituksin, joita on kohdistettu siviilien asuttamille alueille. Myös Yhdysvallat on osallistunut Jemenin pommituksiin.

