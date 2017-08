Työtön on lähtökohtaisesti syyllinen

Sirpa Martins 50-vuotias äänekoskelainen työnohjaaja.

Perheessä puoliso ja kaksi lasta.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu.

Ovatko työvoimapalvelut heikenneet viime aikoina, pitkäaikaistyöttömien työnohjaaja Sirpa Martins?

Ovat. Vanha totuushan on, että työtön on lähtökohtaisesti syyllinen, jollei toisin todisteta, ja häntä voi kohdella miten vain. Hänen on pitänyt todistella itseään ulos vaikka minkälaisista viranhaltijoiden laatimista sumpuista, joita lausunnoilla on langetettu ihmisille ilman, että nämä välttämättä edes tietävät asiasta. Nyt tahti on kiihtynyt. Leikitään ihmiskohtaloilla.

Mitä siitä seuraa?

TE-palveluista saatava työvoimapoliittinen lausunto on kaiken avain. Ihmisen perustoimeentulo riippuu siitä.

Kesällä monella on ollut ongelmana, ettei työvoimapoliittista lausuntoa ole tullut viikkokausiin ja rahat jumittavat sitä odotellessa. Lausunnot saattavat olla ihan mitä sattuu, eivät ehkä edes vastaa lakia. Kun työvoimapalveluissa on resurssipula, lausutaan kiireellä ja sitten korjaillaan, mutta kaikkia ei korjailla ja karenssilla kökötellään.

Muutoksia on myös esimerkiksi työkokeilun käytössä. Yleensä se on viitenä päivänä viikossa ja siitä saa ylläpitokorvauksen. Nyt vastaan tulleessa tapauksessa päiviä oli vähemmän eikä korvausta maksettu lainkaan. Tämä tapaus saatiin korjattua, mutta karenssien kanssa on jo paljon aiempaa vaikeampaa, ja karenssien määrä on myös lisääntynyt.

Yhdessä tapauksessa henkilö työskenteli siivoojana täydellä työajalla määräaikaisessa työsuhteessa, työmatkaa lähes 80 kilometriä päivässä. Kun pesti loppui, työnantajalla oli tarjota jatkoa vain osa-aikaisesti paljon pienemmällä palkalla. Henkilö ei ottanut työtä vastaan ja sai 90 päivän karenssin.

Lisäksi radikaalisti enemmän on alettu käyttää kuntouttavaa työtoimintaa. Työkuntoisia, kokemusta omaavia, taitavia ihmisiä laitetaan kuntouttavaan työtoimintaan eikä esimerkiksi palkkatuettuun työhön.

Oma juttunsa ovat uudet alueelliset työelämävalmennuskokeilut.

Onko muutosta odotettavissa?

Kun meneillään ovat maakuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveysuudistuksen valmistelut, saa nähdä, miten heikoimmille käy. Kenttä on kaaoksessa eikä kukaan kanna vastuuta. Ihan sama, mistä kohtaa lenkki pettää, se on kuitenkin työtön, joka kärsii.

Onko asenne koventunut?

Ei ehkä TE-palveluissa, mutta palvelua on tietoisesti huononnettu. Koventuminen näkyy poliittisessa ohjauksessa. Ministeriöistä lähtevät ohjeistukset ovat ideologisia ja asenteellisia.

