Lehtikuva/Mike Ehrmann

Jalkapalloteollisuudessa tehdään taas tänä kesänä uusia siirtosummaennätyksiä. Valtavat rahaniput aiheuttavat miesfutiksen puolella myös suurimpia mediakuohuja, kun suven parasta urheilullista antia on nähty Hollannissa pelattavissa naisten EM-kisoissa. Siellä on koettu myös dynastian luhistuminen, koska sanonta ”Ja lopussa Saksa voittaa” ei enää päde Euroopan tasolla. Puolivälierissä Tanskalle tippuneet germaaninaiset ovat jääneet edellisen kerran ilman mestaruutta vuonna 1993.

Aiemmin maksettiin kymmeniä miljoonia erinomaisista pelaajista, nyt hyvillä pelaajilla on samanlaiset hintalaput.

Tämän kolumnin ilmestyessä Neymarin PSG-siirto on saattanut saada lopullisen sinettinsä asiaa käsitelleiden satojen (huhu-)uutisten jälkeen. Niiden pointtina on se, että brassitähti vaikuttaisi siirtyvän Pariisiin ennätyssummalla eli noin 220 miljoonalla eurolla. Kaikesta huolimatta Neymar on valmistautunut tulevaan kauteen Barcelonan kanssa tehden muun muassa viime viikonloppuna harjoitusotteluna Miamissa mitellyssä el Clasicossa 3-2 voittomaalin Realin verkkoon.

Neymarin siirron yhtenä porkkanana väitetään olevan se, että pariisilaisseuran Qatarista kotoisin olevat omistajat koplaisivat brassin pelaajasopimukseen toimimisen arabimaassa 2022 pelattaviksi kaavailtujen MM-kisojen lähettiläänä. Tästä hyvästä 25-vuotiaalle maksettaisiin peräti 300 miljoonaa euroa. Lisäksi tulisi vielä ”tavallinen” 30 miljoonan euron vuosipalkka. Tarjous on tähtitieteellinen, mutta sen kuittaamalla tahraisi kätensä vereen. Qatarin toivottavasti kaatuva kisaisännyys pelattiin maalle korruption kautta ja tarvittavien stadionien rakentaminen epäinhimillisissä olosuhteissa maksaa liki päivittäin ihmishenkiä. Maan lasketaan kuluttavan MM-kisoihin liki 200 miljardia euroa, joten Neymarille maksettavat rahat olisivat vain pikkupennosia.

Uusia ennätyksiä lyö jatkuvasti myös Manchester City, joka on jo kuluvana kesänä käyttänyt kaikkiin pelaajahankintoihinsa yli 220 miljoonaa euroa. Tuorein ostos on Monacosta siirtynyt ranskalainen Benjamin Mendy, josta tuli noin 58 miljoonan euron hinnalla samalla maailman kallein puolustaja. Kaikki tämä neljän A-maaottelun kannuksilla.

Siirtosummien jatkuva nousu ei ole erityinen uutinen. Se on uutta, että niitä on hämmästellyt jopa Jose Mourinho, joka on tunnettu erittäin kovana rahankylväjänä. Goal-lehden haastattelussa ManU-Mourinho piti keskeisenä ongelmana sitä, että seurat ovat valmiita maksamaan pelaajista tähtitieteellisiä summia heidän todellisesta arvostaan riippumatta. Tiivistäen voi todeta, että aiemmin maksettiin kymmeniä miljoonia erinomaisista pelaajista, nyt hyvillä pelaajilla on samanlaiset hintalaput.

ILMOITUS

Kohtuullisen varmaa on myös, että Valioliigassa lyödään taas viime kesän siirtosummien kokonaissuuruus sen oltua tuolloin 1 300 miljoonaa euroa. Jää nähtäväksi kuinka paljon luku ylitetään, koska Manchester Cityn on huhuttu tehneen jopa 180 miljoonan euron tarjouksen hyökkääjätähti Monacon Kylian Mbappesta, jonka perässä on myös Real Madrid. Uefalla on toki Financial Fair Play -järjestelmä. Sen tarkoituksena on valvoa seurojen taloudenpitoa ja estää dramaattisimmat ylilyönnit, jotta tulot ja menot olisivat jotenkin tasapainossa. Mutta jääkö sekin vain kuolleeksi kirjaimeksi, koska Manchester City on jatkanut porskuttamistaan siirtomarkkinoilla FFP:lta muutama vuosi saamansa pääosin ehdollisesta 60 miljoonan euron sakosta huolimatta. Varmaa on vain se, että taloudellinen eriarvoisuus lisääntyy myös jalkapalloteollisuudessa.

Vakiorivillä on pelejä Veikkausliigasta Kakkoseen. Peräti neljä tasuria yhteen putkeen tahkonnut Ilves kohtaa hännänhuippu JJK:n. Vaikka jyväskyläläiset onnistuvat nappaamaan maanantaina pisteen Rovaniemen Palloseuralta AC Oulusta siirtyneen Sasa Jovovicin maalilla, ottavat takkuturkit tästä pelistä varman pistepotin. Puolustus pitää viime pelissä debyyttinsä tehneen Baba Mensahin johdolla ja viimeistelyyn saattaa karata maalikuninkuutta tavoitteleva Ariel ”Tuco” Nguekam.

Ykkösestä nostetaan esiin KPV-Haka. Kokkolalaisten kone on yskähdellyt viime peleissä alkukauden hurmoksen jälkeen. Seuran manageri Matti Laitinen laittoi tiistaina tuulemaan hankkien SJK:ssa ja JJK:ssa Veikkausliigaa pelanneen Elias Ahteen laittaen samalla kilometritehtaalle kolme pelaajaa eli Chevone Marshin, Miro Schwalenstöckerin ja Stefan Milojevicin. Tosin Hakan pelaajistoonkin saattaa lähiaikoina tulla muutoksia, koska lupaava Niilo Mäenpää siirtynee Italian Serie B:n Bresciaan. Tilalle huhutaan Kakkosen Legirus Interin maalitykki Aleksi Pahkasaloa. KPV:n kompurointi saattaa jatkua, varmistetaan ykkönen ristillä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 5.8. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(X), 1, 1(X), 1, 1, 1(X), 1, 1, 1(X), 1(X), 1, 2, 2(1).