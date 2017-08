Pekka Pajuvirta

Syksyllä on odotettavissa armoton vääntö: oikeiston ja työnantajien tavoite on pitää palkkojen korotukset lähellä nollaa, mikä ei riitä kattamaan edes palkansaajien ostovoiman säilymistä.

Syksyn työehtoneuvottelut ja ensi vuoden budjetin valmistelut herättelevät poliittista syksyä. Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat jo ehtineet julkisuudessa perätä palkkamalttia huolimatta siitä, että talousluvut näyttävät hyviltä ja talous kasvaa odotettua nopeammin.

Valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutisen viesti talouskasvusta huolimatta on, että mikään ei ole muuttunut.

Rakenteelliset ongelmat ovat edelleen olemassa. Näistä hän nosti esiin väestön ikääntymisen tuomat kustannukset sekä työllisyystilanteen. Hän puhui ”suhdannepyrähdyksestä” ja antoi ymmärtää, että jaettavaa ei ole, vaikka toisin kuvitellaan.

Palkansaajien ostovoima kehittyy eri suuntiin julkisilla ja yksityisillä aloilla.

Yläoutisen viesti edustaa valtiovarainministeriön linjaa, ja tätä samaa sanomaa on odotettavissa valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.), kun hän palaa kesälomailemasta.

Varaa on palkkojen korotuksiin

Tänään Yle Radio Yhden Ykkösaamussa vieraillut STTK:n pääekonomisti Ralf Sund sanoo, että palkoissa on nostovaraa.

– Se on selvä, että nolla puhkaistaan ja palkankorotuksia tulee. Vaikka me pidetään tarkka huoli siitä, että emme rapauta sitä, mitä tässä on kovalla työllä ja lähinnä palkansaajien isoilla uhrauksilla saatu, se antaa vielä tilaa palkankorotuksiin, jotka jossain määrin näkyvät lompakossakin.

Sundin mukaan korotusten pitäisi olla yhden prosentin luokkaa, jotta palkansaajien ostovoima pysyisi edes ennallaan.

Valtiovarainministeriön Yläoutisen mukaan ostovoimaa on pidettävä yllä työllisyyden kasvun kautta eikä palkankorotuksilla. Ongelma on, että työpaikkoja ei ole ja lisäksi vaivaa kohtaanto-ongelma. Työntekijät ja työpaikat eivät kohtaa.

Samoilla linjoilla on työnantajien EK, joka perää palkkamalttia.

Opettajat haluavat lisää palkkaa ja perua lomarahaleikkaukset



OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ilmoitti tänään, että opettajat ja muut julkisen sektorin koulutetut työntekijät edellyttävät palkankorotuksia ensi syksyn neuvotteluissa. Kaikilta julkisen alan työntekijöiltä leikattiin lomarahoja tänä vuonna 30 prosenttia.

Neuvottelupöytään nostetaankin lomarahojen leikkausten peruminen.

– Näin ei voi jatkua, Luukkainen huomauttaa lomarahojen leikkaamisesta.

Hän muistutti, että tilastot ja ennusteet osoittavat kiistatta, että palkansaajien ostovoima kehittyy eri suuntiin julkisilla ja yksityisillä aloilla. Julkissektorin palkansaajan ostovoima heikkenee ja yksityissektorin kasvaa.