Jarmo Lintunen

Liki 70 000 saa eläkettä ulkomailta.

Liki 70 000 Suomessa asuvalle maksetaan eläkkeitä muista maista, kertoo Eläketurvakeskus ETK.

Eniten eläkkeitä tulee Ruotsista, 40 450 henkilölle. Määrä on kasvussa, sillä arviolta noin 5 500 suomalaista hakee tänä vuonna eläkettä läntisestä naapurista.

Ruotsissa iso osa ulkomaalaisten eläkkeistä odottaa yhä ottajaansa. Toissa vuonna näitä hakemattomia eläkkeitä oli 363 000.

Ruotsin eläkeviranomaisen Pensionsmyndighetenin mukaan valtaosa näistä hakemattomista eläkkeistä kuuluu yli 65-vuotiaille suomalaisille, sitten tanskalaisille ja norjalaisille. Eläkettä voi hakea Eläketurvakeskus ETK:n kautta.

Pieniä eläkkeitä Ruotsiin



Suomesta maksetaan ulkomaille eläkkeitä kaikkiaan 60 600 henkilölle, eniten Ruotsiin. Heistä työeläkettä saa 30 100.

Taustalla on muun muassa 1960 – 1970-lukujen muuttoaalto. Ruotsissa oli työtä tarjolla ja paremmat palkat kuin Suomessa. Eläkettä maksetaan noin 54 100:lle Ruotsissa asuvalle.

Koska lähtijät olivat yleensä työuransa alussa, Suomesta maksetaan Ruotsiin varsin pieniä eläkkeitä. Keskimäärin eläke on 213 euroa kuukaudessa. Siinä ovat mukana sekä kansaneläke että työeläke.

Portugaliin suurimmat eläkkeet



Suomesta menee Ruotsin jälkeen eläkkeitä eniten Saksaan (2 900 saajaa), Espanjaan (2 300) ja Australiaan (2 000), johon lähdettiin siirtolaisiksi varsinkin 1950 – 1960-luvuilla.

Usein eläkettä maksetaan suomalaiselle, joka on lähtenyt viettämään vanhuuden päiviään ulkomaille. Keskimäärin ulkomaille maksettava eläke on 401 euroa kuukaudessa, mutta vaihteluväli on suuri.

Portugalissa asuva saa Suomesta eläkettä keskimäärin 3 493 euroa kuukaudessa. Eläke maksetaan Portugaliin liki 500:lle henkilölle.

Muutto Portugaliin on houkuttanut maan verokäytännön takia varsinkin suurituloisia yksityisen sektorin eläkeläisiä. Eläkkeestä ei ole tarvinnut maksaa veroa Suomeen ja Portugali on myöntänyt 10 vuoden verovapauden. Käytäntö on päättymässä ensi vuoden alussa, kunhan Portugalin parlamentti vahvistaa uuden verosopimuksen.

Tulevaisuudessa eläkkeitä Viroon?



Vastaisuudessa Suomesta maksettaneen ulkomaista eläkkeitä varsinkin Viroon, mikäli virolaiset päättävät viettää eläkepäivänsä synnyinmaassaan. Kaikkiaan lähes 80 000 virolaista on kerryttänyt työeläkettä Suomessa.

Ulkomaille maksettaviin eläkkeisiin vaikuttaa toki sekin, kuinka hanakasti suomalaiset muuttavat eläkepäiviksi ulkomaille. Joka tapauksessa ulkomaille maksattavien eläkkeiden määrä on kasvussa.

Viime vuonna Suomessa työskenteli tai oli eläkeoikeuden piirissä noin 91 200 EU-kansalaista. EU:n ulkopuolisista maista työssä tai eläkeoikeuden piirissä oli eniten ukrainalaisia, kiinalaisia ja vietnamilaisia.