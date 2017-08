Lehtikuva/Ritva Siltalahti

Aikuisten hanhien joukkokuolemien syy on yhä epäselvä.

Helsingin ja itäisen Espoon puistonurmikoilla laiduntavien valkoposkihanhien kokonaismäärä väheni kahdeksan prosenttia viime vuodesta. Näin kertoo Suomen ympäristökeskus Syke keskiviikkona.

Syken mukaan aikuisia lintuja oli selvästi aiempaa vähemmän, mikä johtuu osin edellisvuoden huonosta poikastuotosta ja lintujen tämänvuotisista joukkokuolemista. Poikasten määrä sen sijaan kasvoi edellisestä vuodesta. Suomen ympäristökeskuksen tutkijat laskivat yhteensä 5 278 valkoposkihanhea, joista 670 oli poikasia.

Suomenlinnassa tiheimmin

Heinäkuun lopussa tehdyssä laskennassa havaittiin eniten hanhia Helsingin Suomenlinnassa (647 yksilöä), Arabianrannassa (553), Kaivopuistossa (381) ja Töölönlahdella (326). Seurasaarenselällä hanhet keskittyivät Hietaniemen uimarannalle ja Merikannontielle.

Espoossa havaittiin yhteensä 497 yksilöä, joista valtaosa laidunsi Otsolahdella (237) ja Otaniemen itärannalla (96). Itäisen Espoon osuus loppukesän valkoposkihanhimäärästä väheni edelleen ja on enää vain vajaat kymmenen prosenttia kokonaismäärästä.

Aikuisia vähemmän

Pääkaupunkiseudulla poikueiden kokonaismäärä (288) kasvoi yli kolmanneksella viime vuodesta, mutta oli 100 poikuetta pienempi kuin huippuvuonna 2015. Poikueiden keskikoko oli 2,3 poikasta, mikä on sama kuin vuosina 2006-2016 keskimäärin.

Aikuisten hanhien määrä sen sijaan väheni 11 prosentilla vuodesta 2016.

– Tämä johtuu osin edellisen vuoden huonosta poikastuotosta, joka näkyy pesimättömien, niin sanottujen luppolintujen, vähenemisenä, sanoo vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta.

– Lintujen vähenemiseen vaikuttivat myös aikuislintujen poikkeukselliset joukkokuolemat pääkaupunkiseudun saaristossa. Pelkästään Helsingin ja Espoon saaristosta löydettiin yli 100 kuollutta valkoposkihanhea touko-heinäkuussa.

Joukkokuolemia

Touko-heinäkuussa Inkoon ja Porvoon välisellä merialueella havaittiin satoja kuolleita aikuisia lintuja, joista suurin osa oli harmaalokkeja ja valkoposkihanhia. Eviran tekemien tutkimusten mukaan kuolinsyitä on useita, mutta lintuinfluenssaa ei ole todettu. Muilla merialueilla ei ole havaittu normaalista poikkeavia kuolleiden lintujen määriä.

Heinäkuussa Evirassa on tutkittu kolmetoista valkoposkihanhea, enimmäkseen poikasia, joista suurin osa on ollut petoeläimen tappamia. Poikasissa on ollut melko runsaasti loisia, jotka ovat voineet heikentää niiden kuntoa, ja siten altistaa myös petoeläinten saalistukselle.

Valkoposkihanhi on rauhoitettu luonnonsuojelulailla.