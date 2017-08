Lehtikuva/Vesa Moilanen

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila muistuttaa, että lainsäätäjän on osoitettava selkeää suuntaa silpomisten lopettamiseksi.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila tukee perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) esitystä, että Suomessa tulisi harkita naisten ympärileikkausten kieltämistä erillisellä lailla. Saarikko nosti asian esiin tällä viikolla Ylen A-studiossa.

– Lasten suojaaminen lainsäädännöllä on ensisijaisen tärkeää. Sekä tyttöjen että poikien suhteen on puhuttava sukuelinten silpomisesta. Kysymys on haitallisista traditioista, joiden osalta lainsäätäjän on osoitettava selkeää suuntaa, toteaa Kurttila.

Kurttila arvioi, että tietämys aiheesta on liian vähäistä esimerkiksi maahanmuuttajien keskuudessa. Lisäksi poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin tulisi suhtautua huomattavasti nykyistä kriittisemmin.

Tyttöjen ympärileikkaus on pahoinpitelyrikoksena rangaistava teko Suomessa. Korkein oikeus on linjannut vuonna 2008, että tyttöjen ympärileikkauksessa on kysymys törkeäksi pahoinpitelyksi luokiteltavasta menettelystä.

Teko on rangaistava, kun se kohdistuu Suomen kansalaiseen tai täällä pysyvästi asuvaan henkilöön tai kun tekijänä on Suomen kansalainen, vaikka Suomessa asuva tyttö viedään leikattavaksi ulkomaille. Ympärileikkaus aiheuttaa vakavia terveysriskejä ja voi johtaa pahimmillaan kuolemaan.

Lapsiasiavaltuutettu teki aloitteen vuoden 2015 maaliskuussa sosiaali- ja terveysministeriölle lainsäädännön valmistelusta poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskien.