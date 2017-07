IPS/Desmond Brown

Uhrit löytyvät usein verkosta.

Vuonna 2016 turistien määrä maailmassa kasvoi seitsemättä vuotta peräkkäin. Pidemmän tai lyhyemmän lomamatkan teki 1,2 miljardia ihmistä. Trendi on edelleen nouseva, vuoden 2017 ensimmäisen kolmanneksen aikana kasvua edellisvuoteen kertyi kuusi prosenttia.

Liike-elämä riemuitsee kasvaneista matkailijamääristä, mutta vilkastuneen matkailun kääntöpuolena on lisääntynyt myös lapsiseksiturismi, johon mitkään keinot eivät tunnu purevan. Matkailijoiden harjoittaman lasten seksuaalisen hyväksikäytön on tehnyt aiempaa helpommaksi kehittynyt teknologia, joka antaa helppoja keinoja lapsia uhreikseen etsiville.

Toimimaton yhteistyö ja krooninen tiedonpuute vaikeuttavat lapsiseksiturismin torjuntaa, todetaan Offenders on the Move -tutkimuksessa. Viime vuonna julkaistun tutkimuksen on toteuttanut lapsiprostituutiota vastustava ECPAT-järjestö. Tutkimus on maailmanlaajuinen ja kattavin saatavissa oleva tietopaketti aiheesta.

Yritykset pelkäävät huonoa mainetta ja sen tuomia taloudellisia menetyksiä.

– Emme voi rakentaa haluamaamme vastuullista ja kestävää turismia, jos emme suojele yhteisöjen haavoittuvimpia jäseniä. Siihen tarvitaan tehokkaita menetelmiä ja globaalia sitoutumista, sanoo maailman turismijärjestö UNWTO:n pääsihteeri Taleb Rifai.

Järjestön säännöissä kielletään kaikkien ihmisten kaikenlainen hyväksikäyttö. Rifain mukaan erityisesti lapsiin kohdistuva hyväksikäyttö sotii turismin perustavanlaatuisia tavoitteita vastaan. UNWTO on laatimassa alalle sitovaa eettistä ohjeistusta.

ILMOITUS

Mainehaittoja pelätään

Yksi keino ehkäistä lasten hyväksikäyttöä on Interpolin käyttämä kansainvälinen tietojenvaihtojärjestelmä, jolla pyritään vähentämään tunnettujen seksuaalirikollisten mahdollisuuksia matkustaa huomaamatta maasta toiseen.

– Anonyymiys suojelee matkailevia seksuaalirikollisia, toteaa Peter van Dalen Interpolin järjestäytyneeseen rikollisuuteen keskittyvältä osastolta. Interpol työskentelee eri maiden kanssa seksuaalirikollisten anonymiteetin murtamiseksi.

Muita keinoja ovat van Dalenin mukaan esimerkiksi kansainväliset varoitusjärjestelmät, joiden avulla viranomaiset jakavat tietoa tuomituista seksuaalirikollisista, sekä lasten kanssa työskentelemään hakeutuvien ennakkotarkastukset.

UNWTO:n mukaan myös yksityinen sektori on motivoitunut mukaan toimintaan, sillä yritykset pelkäävät huonoa mainetta ja sen tuomia taloudellisia menetyksiä.

– Hiljattain kerrottiin Yhdysvalloista esimerkkejä, joissa lentohenkilöstö on puuttunut asiaan huomattuaan lapsia ja aikuisia epätavallisissa olosuhteissa. Millään maalla ei siis ole vastustuskykyä ilmiölle. Investoinnit henkilökunnan koulutukseen ja mahdollisuus raportointiin voivat parantaa myös yhtiön taloudellista tulosta.

Turismin osuus on seitsemän prosenttia kansainvälisestä kaupasta ja sen merkitys on kasvamassa. Turismi kuuluu palvelusektoriin, ja muodostaa vajaan kolmanneksen kaikista palveluista.

Erityisen suuri osuus palvelusektorilla ja turismilla osana sitä on kehittyvissä maissa. Suuret rahoitusorganisaatiot myös kannustavat niitä kehittämään turismia talouden vauhdittamiseksi.

Englanninkielinen versio