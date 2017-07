Operaatio Cicero (5 Fingers, 1952) on tositapaukseen perustuva tyylikäs jännitysdraama ja vakoilufilmin klassikko. Joseph L. Mankiewiczin ohjaama amerikkalaisfilmi pohjautuu Saksan silloisen Turkin sotilasasiamiehen L.C. Moyzischin kirjaan.

4. maaliskuuta 1944 Ankarassa käynnistyvän tarinan avainhenkilöt tehdään pian tutuiksi. Moyzisch (Oskar Karlweis) saa yllätysvieraan elokuvan päähenkilöstä, Englannin Turkin suurlähetystön työntekijästä (James Mason).

Britillä on esittää vakuuttavaa näyttöä hänen välittämiensä tietojen hyödystä saksalaisille. Operaatio Cicerossa on tärkeä osansa myös köyhtyneellä puolalaisella kreivittärellä (Danielle Darrieux). Asian ymmärtää muuan brittiagentti (Michael Rennie), joka ironisesti toteaa, että vastavakoilussa tärkeä osa on juoruilla.

Niillä on itseoikeutettu paikkansa myös elokuvassa, jota hallitsee Mankiewiczille ominainen viimeisen päälle hiottu dialogi. Sen pohjalta nähdään erinomaista näyttelijäkeskeistä draamaa, usein vain kahden henkilön välisinä kohtauksina.

Leffan jälkiosa puolestaan osoittaa, miten lopulta koittaa aika, jolloin puhe ja Bernard Herrmannin alussa voimallisesti jylläävä musiikki vaikenevat: kyseessä on sentään tosipohjainen ja isoilla panoksilla pelattava vakoilutarina.

Vakoilu on kuitenkin vain pintaa, kuten tihentyvä ja epätoivoiseen nauruun purkautuva jännitysnäytelmä havainnollistaa. Elokuva havainnollistaa tarkkanäköisesti ja purevasti, miten yhdistelmän älykkyys & kyynisyys turvin voi edetä aika pitkälle.

Operaatio Cicero. Teema Fem sunnuntaina 30.7. klo 12.00.