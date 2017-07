Eeva Suorlahti

Sote-uudistus on ollut hallituksen pitkään jauhettu ja veivattu tavoite. Varsinkin kokoomuksen ministerit ovat tiukasti vaatineet sekä sosiaalihuollon että terveydenhoidon yksityistämistä ja yhtiöittämistä. Olen ihmetellyt, miksi yksityistäminen on kokoomukselle niin tärkeä.

Löysin vastauksen Leena Eräsaaren artikkelista ”Valtion yhtiöittämisen väkivaltaisuus” (2002). Ei sote-palvelujen yksityistäminen ole mikään erillinen, uusi asia, vaan yksi osa-alue suomalaisen yhteiskunnan rakenteiden muuttamisesta kansainvälisten pörssiyhtiöiden toimintakentäksi ja demokratian kaventamiseksi. Eräsaari on osoittanut, että jo Holkerin hallituksen aikana oli tehty selkeä muutossuunnitelma siitä, miten yhteisesti omistetut valtion virastot muutetaan pörssiyhtiöiksi.

Suunnitelman mukaan valtion keskusvirastot muutetaan ensin tulosbudjetoiduiksi virastoiksi, sitten nimet vaihdetaan valtion liikelaitoksiksi. Kun kansa oli johdateltu hyväksymään liikelaitokset, alettiin myydä niiden osia pörssiyhtiöille ja selittää maallikoille, että valtiollinen turvallisuus taataan pienillä valtion osuuksilla. Eduskuntaa ei aluksi informoitu. Tunnetuimpia pörssiyhtiöiksi muutetuista yhtiöistä ovat VR ja entinen rakennushallitus eli Senaattikiinteistöt.

Kuntia ohjattiin toimimaan samalla tavalla. Väitettiin, että on välttämättömyys muuttaa julkiset palvelut yhtiömuotoon. Väitettiin, että yksityinen toiminta on aina kaikin puolin parempaa kuin kunnallisesti tuottaminen. Olin itsekin erään lautakuntapohjaisen toimialan hallituksessa muuttamassa sitä osakeyhtiöksi silkasta kuuliaisuudesta hallituksen antamia käskyjä kohtaan. Vasta nyt sote-uudistuksen yhteydessä tajusin kokoomuksen ajamien muutosten mittasuhteet. Yli kaksikymmentä vuotta suomalaisten yhteistä kansallista omaisuutta on siirretty pörssiyhtiöiden haltuun, pois demokraattisen kontrollin piiristä.

Nyt on esillä terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen työntekijöiden siirtäminen monikansallisten tuotantoverkostojen alaisuuteen. Päätavoitetta ei peitetä nimien muuttelulla, vaan kansalaisten huomio kiinnitetään kunnan ja maakunnan suhteiden järjestelyihin. Näin saadaan muutoksen pääsisältö, demokratian kaventaminen ja kansallisen omaisuuden siirto yksityisille tuotantoketjuille, jäämään keskustelun ulkopuolelle. Kokoomus vaatii jopa kaikkien sosiaali- ja terveydenhoidon yksiköiden muuttamista kerta heitolla osakeyhtiömuotoisiksi, pois demokraattisen hallinnan piiristä.

Kansainväliset pörssiyhtiöt eli finanssimarkkinat ovat laajentuneet niin suuriksi, että niillä on vaikeuksia löytää sijoituskohteita. Heidän rahansa eivät tuota lisävoittoja, jollei niille löydetä sijoituskohteita tuotantoon ja työntekijöihin. Hyvin toimiva ja ammattitaitoinen suomalainen terveydenhoito on erinomainen sijoituskohde, varsinkin kun verorahoilla tuetaan pörssiyhtiöiden voittoja ja verojen kiertämiseen veroparatiisien kautta ei puututa tositoimin.

Li Andersson on sanonut, että Sipilän hallitus antoi joululahjan kansainvälisille yhtiöille sote-esityksessään. Olen samaa mieltä. Mainonnan keinoin meidät tavalliset kansalaiset on saatu uskomaan, että uudistuksilla ajetaan yhteistä etua. Mutta kun kansainväliset tuotantoverkostot pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon mahdollisimman halvalla, kaupunkilaisten ja kansalaisten, työntekijöiden ja ostajien hyvä jää toiseksi.

Ennen kaikkea demokratia kapenee. Yhdysvaltojen terveydenhoitojärjestelmä on huono esimerkki tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisesta, silti porvarihallitus haluaa ottaa siitä oppia.

