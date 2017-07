Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on aloittanut puhdistukset puolueessaan.

Kesän poliittisessa hiljaisuudessa yhdessä puolueessa ahkeroidaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on aloittanut puolueessaan lojaalisuusselvitykset. Epäilyttäviksi koetuille puolueen jäsenille on lähetetty puoluehallituksen päätöksellä selvityspyyntö.

Halla-aho on Iltalehden mukaan (28.7.) sanonut ongelmaksi sen, että puolueen paikallisorganisaatioissa on ihmisiä, jotka siipeilevät ja ajavat kaksilla kärryillä seuraaviin vaaleihin saakka. Puoluehallitus käsittelee jäseniltään saamat selvitykset elokuun puoluehallituksessa.

Halla-ahon tapa hallita puoluettaan ei poikkea tässä entisen puheenjohtajan Timo Soinin (uv.) linjasta. Myös Soini suitsi puoluetta kovalla kurilla, minkä hän ylpeillen kertoi kirjassaan Maisterisjätkä.

Soini luonnehtii entistä puoluettaan ”ihmisvastaiseksi”.

Halla-ahon keinot ovat suoraviivaisempia, mistä kertoo selvityspyynnön lähettäminen kirjattuna kirjeenä perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirihallitukselle puheenjohtajalle Raimo Vistbackalle. Soini kätki rautaisen otteensa lupsakkuuden ja sutkautusten taakse, mutta Halla-aholta tämä taito puuttuu.

Puhdistuksista seuraa vain tuhoa



Jäsenten lojaalisuuden tarkistaminen on puoluejohdon näkökulmasta perusteltua. Samalla luodaan yhdenlainen stasijärjestelmä: jäsenet alkavat valvoa toistensa oikeaoppisuutta ja epäillä toisiaan aiheettakin. Kierre on valmis.

Myös puoluejohto epäilee. Halla-aho kertoo puolueen saaneen jo joitakin vastauksia selvityspyyntöihinsä. Vastaukset ovat olleet puheenjohtajan luonnehdinnan mukaan hyvin yhdenmukaisia. Halla-aho epäilee vastaajien puhuneen keskenään ja sopineen, että mediasta tehdään syyllinen. Mediassa on siteerattu väärin.

Jäsenet ovat lojaaleja tai eivät ole. Selvityspyynnöillä sitä on täysin mahdoton mitata. Tämän myös perussuomalaisten puoluehallitus hyvin todennäköisesti ymmärtää. Sääntöjen kirjainta noudatetaan, ja seuraava vaihe voikin olla puolueesta erottaminen.

Hajoaminen synnyttää katkeruuden kierteen



Puolueen hajoaminen on raskas prosessi jäsenille ja koko organisaatiolle. Perussuomalaiset tuskin toipuvat hajoamisestaan vuosikausiin: puolueen repeämisen varjo seuraa Halla-ahoa koko tämän puheenjohtajakauden. Hän on puheenjohtaja, jonka aikana perussuomalaiset hajosivat.

Puolueessa yritettiin ulkoistaa syylliset. Halla-aho syytti puolueen entisiä hallituskumppaneita siitä, etteivät nämä huolineet perussuomalaisia hallitukseen. Tämä oli viimeinen niitti tapahtumaketjussa, joka johti kahdenkymmenen kansanedustajan loikkaamiseen omaksi ryhmäkseen.

Kansanedustaja Kike Elomaa loikkasi muutaman yön nukuttuaan takaisin perussuomalaisiin Simon Elon johtamasta Uusi vaihtoehto -ryhmästä. Halla-ahon perussuomalaiset eivät yksin taistele puolueen kannattajien sieluista. Samalle kentälle on pyrkimässä uuden vaihtoehdon sininen tulevaisuus -puolue, mikäli se saa kerättyä kannattajakortit.

Soini: ”ihmisvastainen puolue”

Tänään Timo Soini tunnelmoi Aamulehdessä perussuomalaisten menneisyydellä ja luonnehtii entistä puoluettaan ”ihmisvastaiseksi”.

Soini on unohtanut, että hän levitti punaisen maton puolueen maahanmuuttovastaisille maksimoidakseen puolueen kannatuksen. Hän tunnelmoi pienviljelijä-metsureiden puolueesta ja unohtaa rakentaneensa hybridin, joka karkasi käsistä.

Perussuomalaiset ja mahdollisesti perustettava sininen tulevaisuus -puolue tekevät sen itse: puolueet repivät toisiaan kappaleiksi. Uusi vaihtoehto on jo 2,5 – 0,7 prosentin kannatuksessa.

Perussuomalaisten kannatusta on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Kannatuksen suunnasta saa paremman käsityksen loppuvuodesta, jolloin takana on eduskunnan syysistuntokausi. Julkisuutta puolue hakee asettamalla oman presidenttiehdokkaan. Eniten kannatusta ehdokkaaksi on Halla-aholla ja varapuheenjohtaja Laura Huhtasaarella.