Veikkausliigakausi 2017 ohitti tovi sitten puolivälin krouvin ja tässä vaiheessa on hyvä syynätä hieman tarkemmin ennen kauden alkua tehtyjä ennustuksia. Huhtikuun alussa ilmestyneen Kansan Uutisten liigaennakon laati tänä vuonna toveri Vainikainen, joka ennusti HJK:n palaavan mestaruuskantaan muutaman vaisumman vuoden jälkeen. Näin on todellakin käymässä, sillä kahdeksantoista pelatun kierroksen jälkeen HJK johtaa sarjaa kahdeksan pisteen erolla Vaasan Palloseuraan.

Klubissa tahtipuikkoa on heiluttanut uuden lehden urallaan kääntänyt pelintekijä Mostagh Yaghoubi. ”Mosa” on ollut viime aikojen harvoja valopilkkuja kotimaisen futiksen saralla, sillä peli on kulkenut kohtuullisen mukavasti myös maajoukkueessa. Kansan Uutiset povasi kaudesta Yaghoubin todellista läpimurtoa suomifutiksen eliittiin ja tämä ennustus on toteutunut.

VPS laukoo vähiten rangaistusalueen ulkopuolelta.

HJK:n uuden tulemisen taustalla ovat myös pelilliset muutokset. Kauden 2016 HJK oli ennalta-arvattava, hidas ja staattinen ja se hävisi mestaruuden IFK Mariehamnille täysin ansaitusti. Mika Lehkosuon eväät näyttivät olevan lopussa ja potkut odottivat. Suomifutiksen mammutti onnistui kuitenkin tekemään tarvittavat muutokset pelitapaansa kakkosluotsi Jose Riveiron avulla. Klubin kannattajien näkökulmasta ainoa – joskin suuri – miinus tänä kesänä on ollut konttaus eurokentillä. Häviäminen Eurooppa-liigan toisella kierroksella FK Shkëndijalle heikolla esityksellä oli selkeää alisuorittamista.

HJK:n takana europaikkoja tavoittelee tasainen rintama joukkueita. Seuraavat kuusi ryhmää ovat kuuden pisteen sisällä eivätkä FC Inter ja RoPS:kaan ole vielä liian kaukana kärkisijoista tässä vaiheessa. Kansan Uutisten mitalipalleille povaamat IFK Mariehamn ja Ilves ovat mukana tässä joukossa.

Kauden tähän mennessä myönteisimmät yllätykset ovat olleet FC Lahti ja VPS. Viimeksi mainitun tapauksessa ei voi tosin enää puhua täysin puskista tulemisesta, sillä päävalmentaja Petri Vuorinen on rakentanut huolella järjestelmäänsä jo kohta parin vuoden ajan. Joukkue sijoittui jo viime kaudella hienosti neljänneksi.

VPS:n pelissä korostuu kontrolli, oli kyse sitten hyökkäämisestä tai puolustamisesta. Vaasalaiset haluavat määrittää pelin rytmiä ja hallita palloa. Pelitapa on täysin päinvastainen siihen, mihin Vaasassa on viime vuosikymmenet totuttu. Takavuosien Vepsu oli puhtaasti vastaiskujoukkue. Vuorinen on räjäyttänyt vanhan ideologian tuusannuuskaksi ja valanut uuden pelillisen perustan sen tilalle hyvin nopeasti.

Vaasalaiset menestyivät liigan ohella hyvin myös eurokentillä. Eurooppa-liigassa VPS kaatoi Olimpija Ljubljanan ja haastoi sen jälkeen tanskalaisen Bröndbyn väkevästi saaden kehuja myös vastustajan leiristä.

”Se, että VPS:n prässi puri meihin niin rajusti, ei ollut seurausta meidän tekemisistämme emmekä todellakaan aliarvioineet vastustajaa. VPS oli vain niin hyvä”, Bröndbyssä pelaava maajoukkuetoppari Paulus Arajuuri sanoi sanomalehti Pohjalaiselle toisen osaottelun jälkeen.

VPS on ollut edelläkävijä myös kentän ulkopuolisten asioiden kuntoon laittamisessa. Pelaajien fyysisiä ominaisuuksia ja kuntokäyrää mitataan tarkasti tieteellisin instrumentein. Tiedettä on hyödynnetty myös pelisuunnitelmien rakentamisessa. VPS esimerkiksi laukoo vähiten rangaistusalueen ulkopuolelta, josta maalinteko on kaikkein epätodennäköisintä. Tietoisen valinnan myötä joukkueen laukaisutehokkuus on ylivoimaisesti liigan paras.

Putoamiskamppailu näyttää olevan tänä vuonna kolmen kauppa. JJK on ollut juuri niin heikko, kuin Vainikainen ja muut asiantuntijat totesivat ennen kauden alkua. Jyväskyläläiset ovat tosin hankkineet siirtoikkunan avautuessa muutaman laadukkaan vahvistuksen, joten karsijan paikalla tällä hetkellä majaileva HIFK saa olla tarkkana. Parhaan pelaajansa jälleen kerran kesken kauden kaupannut PS Kemi on kolmas joukkue, joka taistelee syksyllä putoamista vastaan. Viime vuonna myyty timantti oli SJK:hon vaihtanut Billy Ions. Tänä vuonna kemiläiset luopuivat vastaiskuraketti Filip Valenčičistä, joka siirtyi HJK:n paitaan.

Vakiokupongilla mennään vielä muutama viikko kotimaisten sarjojen parissa. Lauantain kierroksella varmat kannattaa hakea Kakkosesta. AC Kajaani on vahvoilla ilmasto-olosuhteiden takia keväältä kesälle siirtyneessä Kajaanin derbyssä. Kohteen 11 Viikingit on puolestaan purjehtinut myötätuulessa viimeisten viikkojen ajan. B-lohko on erittäin tasainen ja vierailulle saapuva Käpylän Pallo on laatunippu. Vuosaarelaiset ottavat kuitenkin täydet pisteet Helsingin paikallistaistosta.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 29.7. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(X), X, X, 1, 1(X), 1(2), 1, 2(1), 2(X), 1(X), 1, 2, 1.