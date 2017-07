Pois ruokakunta-ajattelusta

Lauri Linna oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopistosta ja Vasopin hallituksen jäsen.

Opiskelijat siirtyvät 1. elokuuta yleisen asumistuen piiriin. Millä mielellä uudistus otetaan vastaan, Vasemmisto-opiskelijoiden (Vasop) hallituksen jäsen Lauri Linna?

– Tässä on kaksi puolta. Toisaalta tämä on tosi hyvä monille, erityisesti niille jotka asuvat yksin isoissa kaupungeissa, joissa asuminen on kallista.

– Toisaalta ongelmana on, että tuki maksetaan ruokakunnille, ei yksittäisille ihmisille. Alun perin opintotuen asumislisä oli ruokakuntakohtainen, mutta siitä päästiin eroon. Nyt ruokakuntakohtaisuuteen palataan. Hallitus ei tehnyt mitään muutoksia yleiseen asumistukeen, se vain siirsi opiskelijat sen piiriin.

– Opiskelijat ovat jo tottuneet yksilökohtaiseen tukeen, eikä nykypolvi ajattele, että avopuoliso saati kämppis olisi velvollinen elättämään toista. Se ei ole nykyaikaa.

Ruokakuntakohtaisuus on siis jo kertaalleen huonoksi havaittu opiskelijoille. Miksi siihen piti palata?

– Ideaalitilanteessa tätä olisi jo korjattu, mutta hallituksen tahtotila on ennemminkin heikentää etuuksia kuin lisätä niihin resursseja. Vaikka toki nyt opiskelijoiden saama asumistuen määrä kasvaa kokonaisuudessaan. Ja moni heikommassa asemassa oleva hyötyy siirtymisestä yleiseen asumistukeen. Mutta perheellisiä opiskelijoita tämä kurittaa.

Kaupungeissa opiskelijoiden kimppa-asuminen on kasvanut. Nyt siitä voi aiheutua lisää ongelmia?

– Kyllä. Helpoiten korjattavissa oleva asia on tämä Kelan tulkintalinja. Siellähän tulkitaan herkästi kaikki kimppakämpissä asuvat avopareiksi. Kelalla voisi olla yhteinen ohjeistus siitä, mikä on riittävä selvitys siitä, että henkilöt eivät ole avopari keskenään. Nyt tämä on virkailijoiden harkintavallassa.

– Jos asuu kämppiksen kanssa ja on erilliset vuokrasopimukset, sen pitäisi riittää.

Miten Vasopin mielestä uudistuksen puutteet helpoiten korjattaisiin?

– Vasopin mielestä tässä on kaksi asiaa. Kelalta pitäisi saada mahdollisimman nopeasti selkeät linjaukset, niin ettei ihmisiä pakoteta elämään sosiaaliturvan vuoksi avioliiton omaisessa suhteessa eli avoliitossa vastoin heidän omaa käsitystään heidän ihmissuhteestaan.

– Toisekseen sosiaaliturvan tulisi olla yksilökohtaista. Ruokakunta-ajattelusta pitää siirtyä pois. Haluamme korostaa parisuhteen tasa-arvoa. Jos toisella on velvollisuus elättää toinen, se lisää myös taloudellisia valtasuhteita ja altistaa parisuhteessa erilaisille väärinkäytöksille.

Nousevatko opiskelijat elokuussa barrikadeille?

– Äläkkää tullaan pitämään, sen voi luvata.

