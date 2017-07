Lehtikuva/Emmi Korhonen

Postin varhaisjakelun edunvalvojat vetoavat eduskuntaan, jotta valtion omistaman yhtiön työehtoshoppailu estetään.

– Posti on edelleen valtion omistama yritys, jolle ei pitäisi sallia tällaista työehtoshoppailua, sanoo Postin pääkaupunkiseudulla toimivien varhaisjakelijoiden pääluottamusmies Tapani Varis.

Varhaisjakelijat siirrettiin heinäkuun alussa Postin palkkalistoilta Postin uuden tytäryhtiön Posti Palvelut Oy:n palkkalistoille vanhoina työntekijöinä. Heitä odottaa raju palkkojen alennus marraskuussa, jolloin varhaisjakelijoiden työehtosopimus vaihtuu.

Palkat maksetaan siihen asti Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n työehtosopimuksen mukaan ja sen jälkeen Teollisuusalojen ammattiliiton TEAMin työehtosopimuksen mukaan. Siirto tarkoittaa pahimmillaan jopa hiukan yli 20 prosentin palkka-alea.

Jakelijoista 70–80 prosenttia on maahanmuuttajia, joita uhkaa nyt maasta lähtö.

Epäeettistä toimintaa

Varhaisjakelun edunvalvojat pitävät tällaista toimintaa – tytäryhtiön perustamista vain työehtoshoppailun vuoksi – valtion omistamalta yhtiöltä epäeettisenä. He vetoavatkin eduskuntaan.

– Toivomme, että saisimme edes lievennettyä palkanlaskua, vaikka jos meiltä kysytään, niin tämä pitäisi perua kokonaan. Tässähän ei ole kyse oikeasta liikkeenluovutuksesta, Varis sanoo.

Valtaosa varhaisjakelijoista ansaitsee vain 1 000–1 200 euroa kuukaudessa.

– Jos tästä otetaan 20 prosenttia pois, summa on järkyttävän pieni, Varis sanoo.

Postilla on koko maassa varhaisjakelijoita noin 2 700. Heistä suurin osa eli noin 1 500 on pääkaupunkiseudulla. Lisäksi varhaisjakelijoista Variksen arvion mukaan 70 – 80 prosenttia on maahanmuuttajia, joista monet opiskelevat työn ohessa.

Jos palkanalennuksiin ei saada lievennyksiä, moni maahanmuuttaja saattaa joutua lähtemään maasta, sillä työperäiseen oleskelulupaan edellytetään vähintään 1 186 euron palkkatuloja joka kuukausi.

TEAM:n tes ei tunne yölisää

Työntekijöille liikkeenluovutuksesta ja työehtosopimuksen vaihtumisesta ilmoitettiin vasta 26. kesäkuuta, jonka jälkeen luottamusmiehet ovat laskeskelleet tulevia palkkoja.

Tuntipalkka ei varhaisjakelijoilla juurikaan muutu. PAU:ssa tuntipalkat ovat 9,70–10,52 euroa. Korkein tuntipalkka tulee 16 vuoden palveluksesta. TEAMissa tuntipalkat lähtevät 8,84 eurosta ja päätyvät 10,12 euroon, kun palvelusvuosia on 11.

– Mutta PAU:n tessissä on 30 prosentin yölisä, joka varhaisjakelussa maksetaan kaikille ja aina, koska me työskentelemme vain yöaikaan, Varis kertoo.

TEAMin vastaavassa tessissä yölisä on 65 senttiä tunnilta, joka on tuntipalkasta laskettuna 6,4–7,3 prosenttia. Siitä tulee Variksen mukaan 23–24 prosentin palkanalennus suoraan.

– Lisäksi meillä on muita palkkaeriä kuten kaksinkertainen sunnuntaipalkka ja erilaisia kappalekorvauksia muun muassa mainosjakeluista, ylisuurista lehdistä, peittojakeluista.

Paikallinen sopiminen huolestuttaa

Nämä kaikki mukaan laskien palkanalennus on Variksen mukaan 16–20 prosenttia. Mutta lisäksi asiaan vaikuttavat TEAMin työehtosopimuksen lukuisat paikallisesti sovittavat osat.

Kyseessä on esimerkiksi piirilaskentatapa eli standardiaikajärjestelmä, jonka perusteella kullekin piirille mitataan se aika, joka jakeluun menee ja joka sitten kerrotaan tuntipalkalla.

– Standardiaikajärjestelmä sovitaan paikallisesti, ja myös kaikki kappalekorvaukset sovitaan paikallisesti, Varis sanoo ja lisää, että näistä isoista asioista neuvottelee yhtiötä vastaan yksi osa-aikainen ”luottamusmiesparka”.

Kappalekorvauksista neuvotellaan TEAMin paikallisosastojen valitsemien edunvalvojien kanssa.

– Mutta jakajat ovat enimmäkseen järjestäytyneet PAU:n osastoihin. Minulla ei ole ainakaan vielä tiedossa semmoista paikallista sopijakumppania tähän, Varis sanoo.