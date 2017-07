Lehtikuva/Gali Tibbon

Puoluerajat ylittävä lakihanke on suunnattu BDS-boikottiliikettä vastaan.

Sananvapauden turvaava perustuslain ensimmäinen lisäys on Yhdysvalloissa lähes pyhä. Mutta vain lähes.

Republikaanien ja demokraattien edustajat valmistelevat yhdessä lakia, jolla kiellettäisiin Israelin boikotoiminen. Lakialoitteen on allekirjoittanut 45 senaattoria sadasta. Edustajainhuoneessa sillä on jo takanaan enemmistö, 240 edustajaa 450:stä.

Lakia on valmisteltu yhdessä amerikanjuutalaisten painostusjärjestön Aipacin kanssa ja se on suunnattu erityisesti BDS-liikettä (Boycott, Divest and Sanction) vastaan.

Lakiehdotus on nostattanut laajaa vastarintaa monissa kansalaisjärjestöissä.

Laki kieltäisi yhdysvaltalaisia yhtiöitä ja yksityishenkilöitä osallistumasta kansainvälisiin, Israelia tai sen siirtokuntia vastaan kohdistettuihin boikotteihin.

Vähimmäisrangaistus lain rikkomisesta olisi 250 000 dollaria sakkoja ja maksimirangaistus 20 vuotta vankeutta ja miljoona dollaria sakkoja.

Laki ei sentään pakottaisi yhtiöitä kauppoihin Israelin kanssa, mutta liikesuhteiden puuttumisella ei saisi olla poliittisia perusteita.

Lakihanke on nostattanut laajaa vastarintaa monissa kansalaisjärjestöissä, joiden mielestä se on perustuslain vastainen.

Lakiesityksen pääarkkitehti, demokraattisenaattori Ben Cardin sanoi maanantaina The Intercept -nettilehdelle, että hän on valmis tekemään muutoksia esitykseen. Cardin oli kuitenkin edelleen sitä mieltä, ettei lakihankkeessa ole perustuslakiongelmia.