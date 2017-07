Yle Kuvapalvelu

Historiantutkija Amanda Foreman paneutuu neliosaisen dokumenttisarjansa Naisten nousu (The Ascent of Woman, 2015) toisessa osassa muinaisen Kaukoidän naisiin.

Keskeisin maa on luonnollisesti Kiina, jonka ohella tarkastellaan Vietnamin ja Japanin historiaa naisten näkökulmasta. Foreman lähestyy aihettaan paljolti vallan ja hallitsijoiden näkökulmasta, mistä häntä on myös kritisoitu: Foremanin on katsottu edustavan naisiin sovitettua suurmiesteoriaa.

Pointissa on perää vain osittain. Myös naisia on ollut aikojen saatossa vallan kahvassa, ja kuten Foreman osoittaa, ei välttämättä vain miehisen vallan heijastumina tai jatkumona. Vähintäänkin vivahde-eroissa löytyy.

Tältä pohjalta toisen osan tärkeitä hahmoja ovat vietnamilaiset Trungin sisarukset (n. 12–43 jaa), joiden legendaa juhlitaan Vietnamissa tänäänkin. Arvoonsa nousee myös Kiinan historian ainoa naispuolinen keisari Wu Zetian (624-705).

Toki Foreman käy eloisaan pikakelaustyyliinsä läpi historiaa myös laajemmalta kantilta. Näkökulma tuo siten esiin ylipäänsä naisten osan käsiteltyjen kulttuurien kehityksessä, tavallista naista ei suinkaan ole unohdettu.

Erityisen surullinen esimerkki saadaan Kiinassa harjoitetun jalkojen sitomisen muodossa. Perverssin perinteen eräs lukemattomista uhreista on jakson alussa ja lopussa tavattava 84-vuotias Wang Huiyuan. Hänen kohtalonsa kautta Foreman fiksusti myös tiivistää jakson annin ”suurnaisteoriaa” yleisemmälle tasolle.

Japanista tulee kiintoisaa tietoa. Foremanin mukaan maassa koettiin 1000-luvun paikkeilla maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ilmiö, nimittäin Japanin kirjallisuuden ensimmäinen kukoistuskausi. Sitä hallitsivat naiset, joista Foreman nostaa kärkihahmoksi maailman ensimmäisiin romaaneihin kuuluvan Genjin tarinan (suomeksi neljässä osassa, 1980–1983) kirjoittajan Murasaki Shikibun (n. 978–1014).

