Lehtikuva/Mikko Stig

Yli 1,2 miljoonaa on suorittanut kurssin.

Työturvallisuuskorttia voi kantaa vastedes mukana kännykässä. Työturvallisuuskeskus esittelee kortin mobiiliversion syksyllä.

Mobiilikortin myötä tiedot pystytään jakamaan suoraan työpaikoille, kun kortinhaltija on antanut luvan tietojen luovuttamiseen.

Puhelimeen tallennettava kortti on kehitetty yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin kanssa, jolla on ennestään mobiili tulityökortti.

Viime vuonna työturvallisuuskortin suoritti liki 149 000 ihmistä.

Työturvallisuuskortti on jo yli 1,2 miljoonalla Suomessa työskentelevällä. Kortti osoittaa, että henkilö on perehtynyt työympäristön vaaroihin ja työsuojeluun.

Kesälläkin satamäärin koulutuksia



Työturvallisuusrekisteriä hoitava Mariann Cousley Työturvallisuuskeskuksesta kertoo, että kesällä kursseja järjestetään parisensataa viikossa. Talvisin pidetään noin 350 koulutusta viikoittain.

– Yksi koulutus kestää kahdeksan tuntia. Kursseja on alalta kuin alalta, siivouksesta logistiikkaan ja sairaaloihin, Cousley kertoo.

Viime vuonna työturvallisuuskortin suoritti liki 149 000 ihmistä, joista pääosa työskenteli rakennusalalla tai teollisuudessa. Peruskurssin lisäksi järjestetään alakohtaisia lisäkursseja.

Kortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Osa edellyttää kortin suorittamista



Työturvallisuuskortin suorittaminen on vapaaehtoista. Kuitenkin rakennusalalla useat tilaajayritykset edellyttävät, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Yhteisellä työpaikalla tilaajayrityksen ja toimittajayritysten välisen yhteistyön on toimittava, jotta työmaan turvallisuus pysyy kunnossa.

Yritykset olivat viime vuonna mukana suunnittelemassa työturvallisuuskorttikoulutukseen alakohtaisia lisämateriaaleja. Skanskan turvallisuuspäällikkö Antti Leino kehuu Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilla, että työturvallisuuskorttikoulutusta voidaan entistä paremmin räätälöidä yrityksen omiin tarpeisiin.

Työturvallisuuskortista vastaava asiantuntija Petri Pakkanen Työturvallisuuskeskuksesta kertoo, että ns. edelläkävijäyritysten joukosta kootaan syksyllä ohjausryhmä koulutuksen kehittämiseksi. Näin varmistetaan, että koulutus lähtee työpaikkojen tarpeista.

Tarkoituksena on saada myös nuoret ja maahanmuuttajat innostumaan työturvallisuuskortin suorittamisesta.