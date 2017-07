Lehtikuva/Pius Utomi Ekpei

Nuori väestö ei ole pelkästään ongelma ja huolenaihe.

Afrikan väestönkasvu esitetään usein vain huolenaiheena. Eliniän piteneminen ja kuolleisuuden lasku antavat monelle Afrikan maalle kuitenkin mahdollisuuden myönteiseen sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Afrikan väestöstä 60 prosenttia on alle 25-vuotiaita ja nuorten osuuden odotetaan kasvavan edelleen. Nuori, terve ja koulutettu väestö, jolla on mahdollisuus säälliseen työhön, on yhteiskunnan kehityksen kannalta voimakas myönteinen signaali.

YK:n väestörahaston UNFPA:n julkaisemassa The Demographic Dividend Atlas for Africa -raportissa Afrikan maille esitellään myös välineitä arvioida nykytilaansa ja suunnitella tulevaa kehitystä.

Naisten vähäistä työllistymistä selittävät lapsiavioliitot.

Maanosan ongelmat ovat edelleen suuria. Sekä pohjoisessa että eteläisessä Afrikassa monen maan nuorisotyöttömyys hipoo 20 prosenttia. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja Libyassa puolet 15–24-vuotiaista nuorista on ilman työtä. Lisäksi monen työssä käyvän nuoren työsuhde on epävarmalla pohjalla.

Toisaalta esimerkiksi Ugandassa työttömyysaste on alhainen, vain kuusi prosenttia. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että jopa 70 prosenttia työpaikoista on epävirallisilla sektoreilla. Nigerissä vastaava osuus on 90 prosenttia, vaikka virallinen työttömyysprosentti on vain neljä.

Nuorten työllistymisen esteitä ovat matala koulutustaso ja varhainen vanhemmaksi tulo. Ugandassa ja Nigerissä korkeintaan neljäsosa nuorista suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Naisten vähäistä työllistymistä selittävät lapsiavioliitot. Nigerissä noin 70 prosenttia nuorista naisista menee naimisiin ennen kuin täyttää 18 vuotta.

Englanninkielinen versio