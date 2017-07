All Over Press

Pintaa syvemmältä

Identitaarit on uusi eurooppalainen äärioikeistolainen nuorisoliike, joka on viime viikkoina tullut tunnetuksi hankittuaan vanhan suomalaisen aluksen, jonka tarkoitus on estää pakolaisten pääsy Välimeren yli Italiaan.

Ehkä ensimmäisenä Suomessa hankkeesta kertoi verkkolehti Kansalainen, joka edustaa meillä samantapaista suuntausta. Yhdysvalloissa hankkeesta taas on kertonut presidentti Donald Trumpin lempisivusto Breitbart.

Identitaarien tunnus on kreikan kielen lambda-kirjain.

Liikkeen kärkihanke on siis Italiaan pyrkivien pakolaisveneiden pysäyttäminen Libyan rannikolle. Lähtijöiden määrä on kasvanut paljon viime vuosina, mutta liikkeelle lähdetään usein heiveröisillä veneillä. Alueella partioivat EU-maiden sotalaivat ovat pelastaneet tuhansia pakolaisia uppoavista veneistä, samoin useat kauppalaivat. Myös jotkut eurooppalaiset kansalaisjärjestöt partioivat merialueella pelastaakseen hätään joutuneita. Pelastetut kuljetetaan Italiaan.

Identitaarit pitävät näitä pakolaisia Euroopan vihollisina ja pyrkivät estämään heidän tulonsa Välimeren yli.

Identitaarinen liike syntyi Ranskassa 2012 ja levisi myöhemmin Saksaan ja Itävaltaan. Liikkeen itävaltalainen ideologi Markus Willinger julkaisi 2013 manifestin Sukupolven identiteetti – sodanjulistus 68-sukupolvea vastaan.

Willingerin mukaan vuoden 1968 sukupolvi aiheutti kaikki Euroopan nykyiset ongelmat hylkäämällä vanhan järjestyksen. Se vastusti kaikkia identiteettiä luovia käytäntöjä. Se halusi välttää tulevat sodat ja poistaa ihmisten välisen eriarvoisuuden – eli erilaisuuden – tuoden tilalle monikulttuurisuuden. Näin he poistivat kaiken, joka voisi antaa nykypolville identiteetin.

Identitaarien mielestä monikulttuurisuus johtaa siihen, että nykypolvilla ei ole eurooppalaista identiteettiä – se pitää rakentaa uudestaan. Siihen kuuluvat nimenomaan Euroopan sisältä kumpuavat aatteelliset virtaukset, eivät ulkoapäin tulevat vaikutteet. He vastustavatkin varsinkin islamia.

Identitaarien tunnus on kreikan kielen lambda-kirjain, koska se oli maalattu spartalaisten kilpiin heidän taistellessaan persialaisia vastaan Thermopylaissa vuonna 480 eaa. Taistelu jatkuu…

Willingerin manifestin käännökset eri kielille on kustantanut ruotsalainen Arktos Media, joka alkujaan perustettiin kustantamaan venäläisen filosofin Aleksandr Duginin kirjoja. Ennen manifestinsa kirjoittamista Willinger tuskin oli lukenut Duginin kirjoituksia, mutta nyt he ovat tutustuneet uusoikeiston tapaamisissa.

Dugin on pahassa maineessa lännessä, koska hän aktiivisesti vaatii suurinta osaa Ukrainasta Venäjälle vanhana valtakunnan osana. Duginin mukaan kaikki Venäjälle aikoinaan kuuluneet alueet pitäisi palauttaa. Tämän mukaisesti pääosa Ukrainasta kuuluisi Venäjälle, sen sijaan Puolalle ja Habsburgeille kuulunut Länsi-Ukraina ei. Dugin tietenkin tukee Ukrainan itäosan joidenkin aktivistien pyrkimystä liittää alue Venäjään sotimalla. Tätä tukee myös Johan Bäckman, joka keväällä kutsui Duginin Helsinkiin luennoimaan.

Duginin vaikutusvallasta Kremlissä on vaihtelevia tietoja. Välillä häntä on lännessä kutsuttu ”Putinin aivoiksi”, mutta ei hänellä, eikä kenelläkään ole kovin suoraa yhteyttä presidenttiin.

Helmikuinen raportti The Independentissä saattaa osoittaa, miten järjestelmä toimii. Sen mukaan Duginilla oli tärkeä, mutta näkymätön osa Venäjän ja Turkin suhteiden palauttamisessa Turkin ammuttua alas venäläisen hävittäjän Turkin ja Syyrian välisellä rajalla vuonna 2015. Dugin käytti silloin suhteitaan Ankarassa ja Moskovassa toimiakseen välittäjänä. Hän ja miljardööri Konstantin Malofejev omistavat tv-kanavan Tsargrad (Konstantinopolin vanha venäläinen nimi).

Dugin kutsui pienen ryhmän eläkkeellä olevia turkkilaisia kenraaleja ja tiedustelu-upseereita Moskovaan, missä he tapasivat Malofejevin. Dugin esitteli hänet Vladimir Putinin läheisenä ystävänä ja turkkilaiset käyttivät tilaisuuden syvälle käyviin keskusteluihin. He vakuuttivat, ettei presidentti Recep Tayyip Erdoğan ollut mukana päättämässä koneen alas ampumisesta, vaan päätöksen tekivät sotavoimiin pesiytyneet kapinalliset güleniläiset. (Tämähän ei ole ihan totta, silloinen pääministeri on myöntänyt olleensa mukana päättämässä alasampumisesta.)

Vähän myöhemmin Dugin lensi taas Ankaraan, jossa hän tapasi Erdoğanin sukulaisia ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä. Hän kertoi Moskovan vaatimuksesta, jonka mukaan on saatava vastuuseen henkilö, joka surmasi sotilaskoneen toisen, puuhun tarttuneesta laskuvarjosta roikkumaan jääneen lentäjän. Kyseinen henkilö pidätettiinkin. Suhteet maiden välillä palautuivat kuitenkin vasta kolme kuukautta myöhemmin, kun Erdoğan julkisesti pahoitteli tapahtunutta.

Malofejev on siis, tämän mukaan, tällä hetkellä lähempänä Putinia kuin Dugin. Hänellä on myös hyvin läheiset suhteet Donetskin ja Luhanskin kapinallisiin. Aleksandr Borodai, Donetskin ”kansantasavallan” pääministeri, oli aikoinaan hänen pr-konsulttinaan. Sodan aloittanut Igor Girkin eli Strelkov on myös ollut hänen palveluksessaan.

Täytyy siis varmaan pitää identitaareja silmällä.