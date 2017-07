Ellos Deatnu

Ellos Deatnu -liike vaatii selvitystä valtioilta Tenon vesistön omistus- ja hallintavallasta.

Ellos Deatnu -liike on lähettänyt Norjan ja Suomen valtion keskeisille ministereille kirjeen, jossa vaaditaan selvitystä Tenojoen kalastussopimukseen. Liikkeen mukaan Suomen ja Norjan valtiot väittävät perusteettomasti saaneensa omistus- ja hallinnointioikeudet Tenon vesistöön.

Liike tulkitsee uuden eduskunnan hyväksymän Tenojoen kalastussopimuksen lainvastaiseksi. Jo useamman viikon ajan Tiirasaaressa (Čearetsuolussa) Tenojoella on pidetty moratoriota. Myös Korkeasaareen (Allasouluun) on perustettu toinen moratorio lähelle Dálvadasta.

Liike pitää moratorioita yllä, kunnes valtiot myöntävät paikallisten oikeudet ja paikallisten johdolla neuvoteltu Tenon sopimus saadaan voimaan. Vaatimuskirjeen on saanut myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale arvostelee omassa lausunnossaan Tenojoen sopimuksen ja kalastusoikeuksien neuvotteluprosessia.

Uudet kalastussäännöt vastoin paikallisten tahtoa

Ellos Deatnu -liikkeen tiedotteessa kerrotaan, että uudet kalastussäännöt on asetettu paikallisten laajasta vastustuksesta huolimatta, ja ne rikkovat saamelaisten itsemääräämisoikeutta sekä oikeuksia kulttuuriin ja toimeentuloon. Lohenpyynti on tärkeä osa elämäntapaa.

– Pyydämme valtioiden virkamiehiltä selitystä siihen, milloin ja miten he ovat saaneet omistus- ja hallintaoikeudet Tenoon. Jos meidän kansamme on joskus allekirjoittanut paperin, missä nämä oikeudet annetaan valtiolle, niin kutsumme ministerit esittämään sen meille. Olisi mielenkiintoista nähdä sellainen sopimuspaperi, toteaa Beaska Niillas Ellos Deatnu -liikkeestä.

Kansainväliseen oikeuteen vedoten liike muistuttaa, että saamelaiset ovat ikimuistoisen käytön pohjalta luoneet omistus- ja hallintaoikeuden Tenon vesistöön.

Saamelaisten tapaoikeus ohitettu

– Kesäkuussa järjestetyn kansankokouksen myötä vahvistui paikallinen näkemys, että Teno kuuluu paikalliselle alkuperäiskansalle, eikä valtioilla ole oikeudellisesti tai moraalisesti kestävää pohjaa hallinnalleen täällä, Áslat Holmberg Ellos Deatnu -liikkeestä selvittää taustoja.

– Ylimuistoisen nautinnan myötä olemme luoneet omistus- ja hallintaoikeuden omille alueillemme, myös Tenolle. Nämä oikeudet on vahvistettu kansainvälisessä oikeudessa. Tämä asia ei kuulu valtioille, Holmberg muistuttaa.

Ellos Deatnu painottaa kirjeessään myös, että he pitävät moratorioita ja käyttävät kaikkia mahdollisia väkivallattomia keinoja saavuttaakseen saamelaisten itsemääräämisoikeuden. Moratorion alueella kalastusta säätelee saamelainen tapaoikeus ja pyyntikäytännöt.

Apulaisoikeuskanslerilta pyyhkeitä sopimusneuvotteluista

Ellos Deatnu -liikkeen kanta on, että paikalliset yhteisöt on ohitettu Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa. Myös apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale arvostelee omassa lausunnossaan (23.3.2017) neuvotteluprosessia vastauksessaan saamelaiskäräjien kanteluun.

Tenojoen kalastussopimusta koskevien neuvotteluiden ja sopimuksen voimaansaattamislain valmistelussa on ”tietyiltä osin laiminlyöty” neuvotteluvelvoitetta. Myös perustuslakivaliokunta huomautti samasta asiasta.

Tästä huolimatta eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä Tenojoen kalastussopimuksen ja voimaantulon ”tietoisena siitä, että neuvotteluvelvoite on tietyiltä osin laiminlyöty”.

Neuvottelut saamelaisten kanssa liian myöhään



Saamelaiskäräjien edustajat ovat olleet mukana neuvotteluprosessissa, mutta he eivät ole pystyneet tosiasiallisesti vaikuttamaan sopimuksen sisältöön. Neuvotteluja saamelaiskäräjien edustajien kanssa on käyty sen jälkeen, kun sopimuksen sisältö on tosiasiallisesti sovittu.

Apulaisoikeuskanslerin lausunnossa todetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on laiminlyönyt osittain saamelaiskäräjälain mukaisen neuvotteluvelvoitteen. Asiaa on valmisteltu loppuvaiheessa Kimmo Tiilikaisen (kesk.) ollessa maa- ja metsätalousministeri.

Lokakuussa 2016 pidetyssä neuvotteluissa on kyetty tosiasiallisesti neuvottelemaan vain voimaantuloon liittyvistä kysymyksistä. Neuvottelut saamelaisedustajien kanssa olisi pitänyt järjestää ennen kuin Suomen ja Norjan väliset neuvottelut päättyivät.

Neuvottelut oli sovittu pidettäväksi saamelaiskäräjien puheenjohtajan kanssa 5.10.2016. Suomen ja Norjan neuvottelut päättyivät syyskuun loppupuolella. Presidentti Sauli Niinistö myönsi allekirjoittamisvaltuudet 30.9. ja vielä samana päivänä sopimus allekirjoitettiin.

Tenojoen kalastussopimusta ei käsiteltykään perustuslaissa ja hallintolaissa turvatun hyvän hallinnon näkökulmasta asianmukaisesti.

Liike kutsuukin keskustalaisen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän ja Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Vidar Helgesenin vierailulle Čearretsuoluun.

Tenon vesistön väki kokoontuu tiistaina 25.7. Klo 17 Utsjoen Bustel-dearpmiin (Onnelantörmälle) Ellos Deatnun tukikonserttiin, jonne saapuu Saamenmaan huippuesiintyjiä sekä tunnettu rap-artisti Paleface.