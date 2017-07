”Rasismi on ihmiskunnan sairaus”

Gelawej Viyan Syntynyt Itä-Kurdistanin Urmiassa Iranissa. Tuli 16-vuotiaana perheensä kanssa pakolaisena Suomeen. Feministi ja aktivisti. Kirjoittaa blogia Lily.fi -sivustolle.

Gelawej Viyan, kirjoitat blogia nimelläsi Lily.fi -sivustolle ja blogissa kerrot kokemuksiasi pakolaisuudesta Suomessa. Kirjoitat aiheesta omakohtaisesti ja hyvin. Miten blogisi on otettu vastaan?

– Olen saanut hyvää palautetta. Myös vihaa, mutta jo aloittaessani tiesin, että näihin aiheisiin kohdistuu vihaa. Solvaukset eivät yleensä keskity tekstin sisältöön vaan minuun henkilönä.

Sinuun on kuitenkin kohdistunut vihapuhetta, ennakkoluuloja ja rasismia. Miten suhtaudut siihen?

– Olen päättänyt, että en tule hyväksymään rasismia enkä aio olla hiljaa. Nollatoleranssi rasismille, eikä kenenkään pitäisi sietää rasismia. Tulen joka kerta puuttumaan ja nostamaan asian esiin. Kirjoitan aiheesta, ja teen työtä rasismista vapaan Suomen puolesta.

Uskotko siihen, että dialogia on käytävä kaikkien kanssa?

– Uskon dialogiin ja ihmisten väliseen vuoropuheluun, mutta dialogiin tarvitaan molempien osapuolten halu käydä sitä. Lisäksi mahdollisuus dialogiin on tilannesidonnainen. Dialogi on mahdollista vain mikäli on riittävästi aikaa eikä toinen osapuoli ole vaarallinen.

Miten toivoisit ihmisten puuttuvan rasismiin ja syrjintään?

– Rasismia ja syrjintää tulee vastustaa kaikissa muodoissa ja kaikissa olosuhteissa paremman maailman puolesta. Rasismin vastustaminen on jokaisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolella olevan ihmisen tehtävä. Haluan, että ihmisissä herää kyky reagoida epäkohtiin ympärillään.

– Rasismi ja syrjintä ovat rakenteissa, ja siksi ei riitä, että puhutaan siitä miltä tuntuu olla rasismin kohteena. Jokaisen on tehtävä työtä rasismia vastaan ja se pitää nähdä meidän kaikkien ongelmana. Rasismi on ihmiskunnan sairaus, joka pitää saada loppumaan. Se ei saa siirtyä eteenpäin seuraaville sukupolville.

Otat kantaa turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta, vastustat pakkopalautuksia, kommentoit politiikkaa ja tuot esiin rasismia. Millaista aktivismia teet?

– Toimin parhaani mukaan ihmisoikeuksien puolesta. Blogin kirjoittamisen lisäksi olen ollut mukana kurdien kulttuuritoiminnassa ja Yhdessä Rojavan puolesta -ryhmässä, joka tukee Pohjois-Syyrian demokraattista itsehallintoliikettä ja sen taistelua Isisiä vastaan.

Gelawej Viyan Syntynyt Itä-Kurdistanin Urmiassa Iranissa. Tuli 16-vuotiaana perheensä kanssa pakolaisena Suomeen. Feministi ja aktivisti. Kirjoittaa blogia Lily.fi -sivustolle.