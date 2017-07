Filmikamari

Sofia Coppolan käsikirjoittaman ja ohjaaman elokuvan The Bling Ring (2013) kiinnostavuus on sen tosipohjaisuudessa, leffan varsinainen tähti on sen aihe.

Tältä pohjalta Coppolan opus on monta asiaa yhtä aikaa. Lajityypillisesti se on hedelmällinen sekoitus nuorisokuvausta ja erikoisen luonteen saavaa rikosdraamaa. Tarkasti ottaen The Bling Ring on kuin sosiokulttuurinen dokumentti, joka kuvaa ylellistä kulutuskulttuuria, muoti- ja merkkitavaroiden palvontaa sekä ylipäänsä nimien perässä juoksemista.

Luontevasti syntyvä kokonaisvaltainen satiiri koskee laajemminkin hedonistista ja narsistista elintasoelämää. Siinä on olennainen osa sosiaalisella medialla, jonka merkitys tuntuu päivä päivältä vain kasvavan.

Teini-ikäisten tyttöjen ja yhden pojan The Bling Ring -ryhmän rosvouskeikat kohdistuvat Hollywoodin julkimoiden koteihin. Porukka fanittaa erityisesti Paris Hiltonia ja Lindsay Lohania.

Parisilla riittää huutavan mautonta kuin myös kallista roinaa, ja hyvä niin: nuoret jahtaavat merkkitavaroita, sekä omaan käyttöön että myytäviksi. Keikat sujuvat ihmeen helposti aina tiloihin sisäänpääsyä myöten.

Coppola on ohjaajan profiililleen ominaisesti tarkassa iskussa myös henkilöohjaajana. Keskeisissä rooleissa nähdään muun muassa Emma Watson (Nicki) ja Katie Chang (Rebecca).

The Bling Ring. Nelonen to 20.7. klo 21.00.