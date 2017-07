Lehtikuva/Stringer

Vaikka Suomen suuntaamat tuet kehitysmaille ovat pienentyneet vuoden 2015 kehitysyhteistyöleikkausten vuoksi, Suomi kuitenkin ohjaa tukeaan kehitysmaiden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen.

Suomi tukee kehitysmaiden perhesuunnittelua yhteensä 21,3 miljoonalla eurolla. Tuki ohjataan pääasiassa YK:n väestörahasto UNFPA:lle ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille kertoo Ulkoasiainministeriö tiedotteessaan.

YK:n väestörahasto UNFPA työskentelee sen eteen, että maailmassa jokainen raskaus olisi toivottu ja että jokainen syntymä olisi turvallinen.

– Niin kauan kuin vain alle puolet avio- tai avoliitossa elävistä afrikkalaisnaisista saa itse päättää seksistä ja ehkäisystä, on turha odottaa Afrikan väestönkasvun hidastumista. Kyse on paitsi jokaisen naisen omasta hyvinvoinnista, myös maailmanlaajuisista kehitystavoitteista, sanoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Suomen nyt julkistetusta tuesta 18 miljoonaa euroa on yleisrahoitusta YK:n väestörahasto UNFPAlle.

Ulkoasiainministeriön mukaan työtä tarvitaan erityisesti nyt, kun ilmapiiri naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia kohtaa on kansainvälisesti tiukentunut. Päätös on osa kansainvälistä liikettä, jonka alkusysäyksenä toimi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tammikuussa voimaan saatettu aborttisäädös, jonka tarkoituksena on poistaa Yhdysvaltain tukemaa rahoitusta kaikilta ulkomaisilta järjestöiltä, jotka ovat millään tavalla tekemisissä abortin kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa tukien leikkaamista kansainvälisiltä väestöohjelmilta ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä tukevilta järjestöiltä.

Kansainvälisen vastaliikkeen asian puolesta aloitti alun perin hollantilainen She Decides -kampanja, jonka tarkoituksena on paikata Yhdysvaltojen aiheuttamaa rahoitusvajetta kansainvälisessä seksuaali- ja lisääntymisterveystyössä.

Aiemmin keväällä pidetyssä kansainvälisessä She Decides -konferenssissa Suomi lupasi työlle 20 miljoonan euron rahoituksen. Tämä rahoitus sisälsi kahdenvälisiä kehitysohjelmia Somaliassa, Afganistanissa ja Keniassa sekä Syyriassa humanitaarisen avun piirissä tehtävää työtä. Merkittävä osa rahoituksesta kanavoidaan kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kautta.

Ei lisää Suomen kehitysyhteistyömäärärahoja

Kehitysmaissa on edelleen noin 214 miljoonaa naista, joilla ei ole mahdollisuutta haluamaansa perhesuunnitteluun. Erityisen haasteen tulevaisuudelle asettavat kehitysmaiden suuret nuoret ikäluokat, jotka tarvitsevat paljon ehkäisyyn liittyviä palveluita.

Ulkoasiainministeriön mukaan kehitysmaiden omien ponnistelujen ja kansainvälisen tuen ansiosta paljon on kuitenkin saatu aikaan.

– Se, että yli 300 miljoonaa naista maailman köyhimmissä maissa voi nyt käyttää modernia ehkäisyä, on estänyt arviolta 82 miljoonaa ei-toivottua raskautta, 25 miljoonaa vaarallista aborttia ja 125 000 äitiyskuolemaa, kertoo Mykkänen.

Hallituksen viime vuosina tekemät suuret leikkaukset kehitysyhteistyöstä ovat kuitenkin johtaneet siihen, että kokonaistuet myös seksuaali- ja lisääntymisterveydelle ovat vähentyneet. Suomi tuki YK:n väestörahasto UNFPA:ta viime vuonna 19 miljoonalla eurolla, mutta vielä vuonna 2015 summa oli lähes 34 miljoonaa.

Seksuaali- ja lisääntymisterveydelle myönnetty tuki ei näin lisää Suomen kehitysyhteistyövaroja, vaan saattaa jopa olla pois joltain muulta kohdealueelta.