– Olen elänyt puoli vuotta Helsingissä asunnottomana, siinä ei ollut mitään filosofista eikä romanttista, sanoo elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki Libero-lehden haastattelussa. Hän ottaa haastattelussa kantaa muun muassa pakolaispolitiikkaan ja hallituksen leikkauksiin.

– Lukemani perusteella näyttää siltä, että Syyrian ja Irakin pakolaiset ovat esinäytöstä. Kun kuivuus todella valtaa alaa ja ihmiset lähtevät nälkäkuolemaa pakoon ei puhuta enää miljoonista, vaan sadoista miljoonista, Kaurismäki toteaa.

Hän kehuu valtaosan suomalaisten asennoitumista pakolaisiin; ääri-ilmiöt ovat marginaalin prosentin tekemiä.

Kaurismäen mukaan ero rikkaiden ja köyhien välillä ei ole kaventunut, päinvastoin.

– Muukalaisviha perustuu aina pelkoon. Puolustetaan jopa sitä, mitä ei koskaan ollutkaan. Naista, jota ei ole. Työpaikkaa, vaikka ei ole koskaan huvittanut töitä tehdäkään.

Perverssiä maahanmuuttopolitiikkaa

Kaurismäki tylyttää poliitikkoja pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan lyhytnäköisyydestä:

– Ministeri Bernerhän kiiruhti toteamaan, että Suomi tulee hyötymään ilmastonmuutoksesta. Jos aivotoiminta on tuolla tasolla, miten voisi keskustella mistään vakavammasta? On selvää, että Suomi on vanheneva kansakunta kiihtyvällä tahdilla. Kun heitetään koulutettuja ja työteliäitä nuoria tekaistuin syin jonnekin pommien keskelle, se on myös taloudellisesti äärettömän typerää politiikkaa.

– Täällä on huomattava määrä ammatteja, mitä suomalaiset eivät enemmissä määrin suostu tekemään. Jos Somaliasta tulee yliopiston johtava lääkäri, joka saa korkeintaan ajaa linja-autoa niin on se perverssiä.

Hallitus rakentaa luokkayhteiskuntaa



– Jos prosentti omistaa enemmän kuin 50 prosenttia ei tarvita syvällisempiä tutkimuksia, rikkaiden ja köyhien erkaantuminen on kiihtyvää. Keskiluokka tippuu pois.

Hän syyttää myös hallitusta luokkakehityksestä.

– Koulutusleikkaukset ovat itsensä päähän ampumista. Kehitysavun leikkaaminen todella härskiä. Pyytämättömän lisäpanostuksen antaminen vientiteollisuudelle kehitysyhteistyön kasvussa on yhdellä sanalla sikamaista.

Kaurismäki kritisoi myös saamattomuutta asunnottomuuden poistamisessa.

– Minkä takia ei saada edullisia, halpoja asuntoja, jotta saataisi se 5 000 kerralla asutettua? On traagista, taisin lukea Vailla vakituista asuntoa -lehdestä, että pariskunta tukia saadessaan ostaa menopaluun Rovaniemelle, että saisi edes kerran nukkua jossain.