Lehtikuva/Martti Kainulainen

Hallituksen kannatus kyntää yhä syvemmällä: kaikkien hallituspuolueiden kannatus on laskenut.

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat nostaneet kannatustaan Ylen Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan. SDP pitää edelleen toista sijaa ennen keskustaa.

Vihreiden kannatuksen nousun seurauksena puolueen kannatusluvut ovat vajaan prosenttiyksikön päässä keskustan kannatuksesta eli 16,0 prosenttia. Keskusta on suurissa vaikeuksissa 16,7 prosentin kannatuksellaan. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juha Rahkonen ennustaa jo, että vihreistä voi tulla vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen jopa pääministeripuolue.

Hallituksen koossa pitäminen tuottaa vielä tuskaa pääministeri Juha Sipilälle myös omassa puolueessaan. Puoluesihteeri Jouni Ovaska vakuutti (IL 20.7.), ettei Sipilän asemaa ole vielä kyseenalaistettu, vaikka kannatusluvut heikkenevät.

Kokoomuksen nousu näyttää taittuvan, vaikka edelleen se on niukasti yli 20 prosentin.

Vasemmistoliitto on nostanut kannatustaan 1,2 prosenttiyksikköä edelliseen mittaukseen verrattuna ollen nyt 9,2 prosenttia. Myös SDP:n kannatus on noussut 1,4 prosenttiyksiköllä 18,6 prosenttiin.

Perussuomalaisten kannattajat hämmentyneitä

Kaikkien hallituspuolueiden kannatus on laskenut. Eniten takkiin on tullut perussuomalaisille. Perussuomalaisten ja uuden vaihtoehdon yhteinen kannatus alittaa nyt vasemmistoliiton kannatuksen. Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten kannatus on sahannut siten, että puolueiden järjestys on vaihdellut.

Perussuomalaisten kannattajat ovat epätietoisia puolueensa tilasta. Helsingin Sanomien ja tätä myöhemmin tehdyn Ylen mittausten tulokset kertovat uuden vaihtoehdon kannatuksen liukuneen alaspäin 2,5 prosentista 0,7 prosenttiin.

Kannattajia hämmentää myös loikkareiden nimisekoilu. Perussuomalaisista irtautuneet kansanedustajat ilmoittivat perustaneensa uusi vaihtoehto -nimisen eduskunnan. Muutama päivä tämän jälkeen ryhmä ilmoitti perustavansa sininen tulevaisuus -puolueen. Tunnistettavuuden kannalta on myrkkyä sekoilla nimivaihtoehtojen kanssa.

Kokoomuksen nousu taittumassa

Kokoomuksen nousu näyttää taittuvan, vaikka edelleen se on niukasti yli 20 prosentin. Puolueen kannatus oli suurempi Helsingin Sanomien teettämässä kannatusmittauksessa. Tänään julkistettu Ylen mittaus on tehty noin viikkoa myöhemmin. Keskustan kannatuksen lasku näyttää hidastuneen.

Hallituksen kannatusluvut ovat hälyttävän punaisella. Kannatusluvut vahvistavat käsitystä, että hallitus on suurissa vaikeuksissa. Pääministeripuolueen kannatus on laskenut huomattavan alhaiseksi. Perussuomalaisista loikanneiden kansanedustajien perustaman uuden vaihtoehdon kannatus on jo vajaa prosentin.

Perussuomalaisten ex-ministereillä ei ole käytännössä minkäänlaista kansan tukea. ”Kyllä kansa tietää”, kuten Veikko Vennamo sanoi aikoinaan.

Yle Uutiset teetti tutkimuksen Taloustutkimuksella 26.6. – 18.7.2017, otos 1 950. Virhemarginaali on +/-2,3 prosenttiyksikköä.