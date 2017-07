UP/Birgitta Suorsa

Vuoden alussa astui voimaan uusi eläkemuoto, osittain varhennettu vanhuuseläke OVE. Julkisen sektorin eläkevakuuttajan Kevan erityisasiantuntija Sirpa Sakslin, miten uusi eläkemuoto on otettu vastaan julkisella sektorilla?

– Eläkkeen hakutahti on ollut odotettu. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on haettu noin 2 200 osittain varhennettua vanhuuseläkettä. Vuoden lopulla päästää todennäköisesti hyvin lähelle arvioimaamme 5 000:tta.

Eläkeuudistusta tehtäessä ajateltiin, että OVE korvaa lakkautetun osa-aikaeläkkeen. Kumpi on ollut suositumpi, lakkautettu osa-aikaeläke vai nykyinen OVE?

– Uusi eläkemuoto on suositumpi. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla OVEa haettiin tuplamäärä verrattuna osa-aikaeläkkeeseen viime vuoden vastaavaan aikaan. Tosin osa-aikaeläkkeen hakemisessa tuli nousupiikki juuri ennen kuin se lopetettiin.

Onko jokin uuden eläkemuodon vastaanotossa yllättänyt?

– Etukäteen uumoilin, että 63 vuotta täyttäneiden eläkehakemuksia tulisi enemmän, koska he hyötyvät eniten tästä eläkelajista. Suurin osa hakeneista on 61 – 62-vuotiaita.

Osittain varhennettua vanhuuseläkettä voi hakea 61 vuotta täyttänyt henkilö. Hän voi valita ottaako eläkkeestään ennakkoon puolet vai neljänneksen. Kumpi on ollut suositumpi?

– Selvä enemmistö, reilut 80 prosenttia ottaa puolet eläkkeestään.

Haetaanko osittain varhennettua vanhuuseläkettä myös täydentämään pieniä ansioita?

– Näinkin varmaan on. Kyselyssä ilmeni, että osa laittaa lisätulot säästöön ja osa maksaa asuntolainoja. Oli myös niitä, joilla oli aikomus jatkaa pidempään työelämässä.

– Kunta-alalla on runsaasti sijaisuuksia ja entisessä osa-aikaeläkkeessä sallitut ansiotulorajat ylittyivät helposti. OVE on siitä hyvä, ettei tulorajoitteita ole. Pystyy tekemään silloin kun työtä on tarjolla.

Eikö ennakkoon nostettu eläke leikkaa varsinaista eläkettä?

– Se pienentää varsinaista eläkettä ja lisäksi tulee myös varhennusvähennys. Yli 63-vuotiaat saavat puolestaan lykkäyskorotuksen.

Eläkeuudistuksen tavoite oli pidentää työuria. Pidentääkö osittain varhennettu vanhuuseläke niitä?

– Aika näyttää. Eläkemuoto on ollut käytössä vasta runsaat puoli vuotta, ja vielä on liian varhaista sanoa vaikutuksista työuriin.

– Pelkästään eläkejärjestelmän muutos ei riitä työurien pidentämiseen. Työnantajien täytyy myös olla mukana, jotta työuraa voi jatkaa.