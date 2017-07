Lehtikuva/Timo Jaakonaho

”Suomi lobbaa puupäisesti ja lyhytnäköisesti laskentasääntöjä, jotka mahdollistaisivat ylimitoitetut hakkuut, ilman, että niiden ilmastovaikutusten kompensoimiseksi tarvitsi tehdä mitään”, toteaa Luontoliitto kannanotossaan.

EU:n ympäristökomitean (ENVI) äänestystulos on herättänyt runsaasti keskustelua ja asiaan on ehtinyt ottaa kantaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen lisäksi muun muassa Anneli Jäätteenmäki ja Nils Torvalds ja MTK. EU:n ympäristökomitean näkemystä on pidetty pettymyksenä ja suurena epäoikeudenmukaisuutena.

Kohdellaanko Suomea sitten kamalan epäreilusti, jos syksyn päätöksenteossa menee läpi ENVI –komitean näkemys siitä, että metsien käytön tulisi perustua historialliseen tarkasteluun, Luontoliitto kysyy. Ja vastaa, että ei.

Hallituksen kaavailemat hakkuut pienentävät hiilinielua

Kyse on Luontoliiton mukaan siitä, että metsien käytön ilmastovaikutuksia pyritään arvioimaan aiempaa paremmin, vaikka nyt esitetty arviointitapa ei sekään huomioi esimerkiksi biopolttoaineiden käytöstä jo ennen vuotta 2000 syntynyttä hiilinielujen pienenemistä.

”Kasvavat metsät sitovat ilmakehän hiiltä ja Suomen hallituksen kaavailut hakkuiden lisäämiselle pienentävät tätä hiilinielua vähintään kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Hallituksen suunnitelmat uhkaavat hiilinielujen lisäksi metsien monimuotoisuutta – jonka heikkenemiskehitystä Suomessa ei ole onnistuttu pysäyttämään kansainvälisistä sitoumuksista huolimatta”, kannanotto toteaa.

Luontoliitto viittaa tutkijoiden julkiseen kirjeeseen, jossa he ovat tuoneet esiin huolensa hallituksen suunnitelmista ja todenneet, että toteutuessaan puunkäytön ja hakkuiden lisääminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja heikentää luonnon monimuotoisuutta.

”Ilmastonmuutoksen torjumiseksi hiilinieluja tulisi maailmanlaajuisesti vahvistaa, jotta Pariisin lämpötilatavoitteesta estää ilmaston lämpeneminen yli kahden asteen voidaan pitää kiinni”, järjestö toteaa.

Hallitus laittoi kaiken yhden kortin varaan

Sen mukaan Suomen hallitus on ottanut ison tietoisen riskin laittaessaan ilmastopolitiikassa lähes kaiken yhden kortin varaan.

EU:n ja Suomen tulisi järjestön mukaan näyttää esimerkkiä muulle maailmalle ja ajaa läpinäkyviä ja rehellisiä metsien käytön laskentakäytäntöjä.

Suomi sai Luontoliiton mukaan aivan ansaitusti näpeilleen. Toivottavasti Euroopan parlamentti ja viime kädessä EU-ministerit eivät taivu Suomen painostukseen.