Lehtikuva/Jorge Guerrero

Kesälomalaisten harmiksi sää on ollut harvinaisen koleaa sekä kesä- että heinäkuussa.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesä on ollut koko maassa keskimääräistä koleampi. Tämän kesän ylin lämpötila on vain 27 astetta, joka mitattiin toukokuussa Hämeenlinnassa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ei ole yhtenäkään päivänä mitattu vielä hellelukemia tämän kesän aikana.

Jossain päin Suomea lämpötila on noussut hellelukemiin eli yli 25 asteeseen, yhteensä 12 päivänä. Pitkän ajan keskiarvojen mukaan heinäkuun puoliväliin mennessä on tyypillisesti ehtinyt hellepäiviä kertyä jo parisen kymmentä. Eli jäljessä ollaan keskimäärin viikon hellepäivien verran.

Ukkosetkin väsähtäneet

Useilla paikkakunnilla yli 25 asteen hellerajaa ei ole ylitetty vielä kertaakaan tänä kesänä.

Useilla paikkakunnilla yli 25 asteen hellerajaa ei ole ylitetty vielä kertaakaan tänä kesänä. Ukkostenkin osalta kesä on ollut poikkeuksellisen vaisu. Tähän mennessä maasalamoita on paikannettu Suomessa vain runsaat 6 000, joista noin puolet on kertynyt heinäkuussa

Myös kesäkuu oli Suomessa viileä, paikoin jopa harvinaisen kolea. Koko maassa lämpötilat jäivät alle keskiarvon. Osassa Suomea edellisen kerran yhtä koleaa tai koleampaa on kesäkuussa ollut vuosina 2003 ja 1993. Heinäkuu kulkee samaan suuntaan. Paikoitellen kesä 2015 oli koleampi tai tämän kesän kaltainen.

Koleat ja kuumat kesät vaihtelevat



Jo heinäkuun alussa arvioitiin, että Suomen kuuluneen kahden kuukauden ajan lähes poikkeuksetta suihkuvirtauksen pohjoispuolelle viileään polaari-ilmamassaan.

Tämä on tarkoittanut, että suihkuvirtaus on tiiviisti eristänyt ja blokannut Etelä-Euroopan helteisen ilmamassan vaellukset kohti pohjolaa, ja onkin tuntunut, että ero Pohjois- ja Etelä-Euroopan lämpötiloissa on kesäajaksi ollut välillä epätyypillisen suuri.

Helle on muhinut etelässä jo pitkään ja siellä se näyttäisi myös pysyvän tulematta Suomeen, toteaa Markus Mäntykannas Forecan blogissa. Hän arvioi tuolloin, että ainakin heinäkuun puoleen väliin matalapaineita ja sateita sekä viileää.

Voidaan jämähtää samaan säätyyppiin

Näin on tapahtunut. Samassa blogissa Mäntykannas kirjoittaa:

– Saattaa olla, että tulevaisuudessa suihkuvirtaukset ovat entistäkin itsepäisempiä ja arvaamattomampia. Siinä missä Suomessa on aiemmin totuttu vaihtelevaan säätyyppiin, voidaan vastaisuudessa joutua totuttelemaan kuukausitolkulla jatkuvaan samanlaiseen säätyyppiin.

Tuurista onkin kiinni, että kummalle puolella suihkuvirtausta jämähdetään. On kuitenkin ajan kysymys, milloin tulee vuoden 2010 kaltainen hellekesä.