IPS/Edgardo Ayala

Turvallisuusviranomaisilla on iso rooli keinoista sovittaessa

Yritys päästä Yhdysvaltoihin paperittomana siirtolaisena ei enää ole väliamerikkalaisille yhtä houkutteleva vaihtoehto kuin aiemmin.

– Tilanne siellä käy jatkuvasti vaikeammaksi, perustelee 39-vuotias salvadorilainen Moris Peña. Hänet karkotettiin Yhdysvalloista vuonna 2014.

Kymmenen vuotta paperittomana siirtolaisena Yhdysvalloissa viettänyt Peña teki rakennus- ja korjaustöitä Rockvillessa, Marylandissa. Nyt hän yrittää hankkia elannon itselleen ja perheelleen kotimaassaan.

Trump on käyttänyt esimerkkinä siirtolaisten aiheuttamista ongelmista rikollisten jengiytymistä.

Peña haluaisi edelleen lähteä paremman tulevaisuuden perässä ulkomaille, mutta ei enää Yhdysvaltoihin.

Muurit siirtolaisten edessä

Paperittomana matka Yhdysvaltoihin on nykyään paljon mutkikkaampi kuin Peñan aikoinaan lähtiessä. Yksi syy siihen on tammikuussa virkaansa astunut presidentti Donald Trump. Mutkia matkaan tulee kuitenkin jo paljon ennen Yhdysvaltain rajaa.

ILMOITUS

Sekä Trump että Latinalaisen Amerikan maiden hallitukset ovat perustelleet siirtolaisuutta vastustavia toimiaan samoin argumentein eli terrorin uhalla, huumekaupalla ja järjestäytyneellä rikollisuudella.

Presidentti Trump on käyttänyt esimerkkinä siirtolaisten aiheuttamista ongelmista rikollisten jengiytymistä. Hiljakkoin hän kertoi hallintonsa taistelevan Mara Salvatruchaa vastaan. Kyseinen jengi tosin syntyi Yhdysvalloissa ja levisi El Salvadoriin ja muihin Väli-Amerikan maihin vasta karkotettujen ihmisten mukana.

Trumpin omat toimet ovat rajoittuneet lähinnä rajamuurin rakentamisesta puhumiseen. Hänen hallintonsa sen sijaan on hiljalleen lisännyt sotilaiden osallisuutta rajavalvonnassa. Keskusteluissa osapuolina ovat olleet Väli-Amerikan maiden puolustusvoimat.

– Voidaan sanoa, että Meksikon ja Guatemalan välillä on sotilaallinen muuri patoamassa siirtolaisuutta Keski-Amerikasta, samanlainen löytyy Guatemalan ja El Salvadorin väliltä, sanoo Salvadorin siirtolaisuusinstituutin johtaja César Ríos.

Kokonaan uusi ilmiö on Ríosin mukaan se, että Guatemalan kautta pohjoiseen pyrkiviä salvadorilaisia on pidätetty ja karkotettu. Kyse on hänen mielestään Guatemalan hallituksen Yhdysvalloille suuntaamasta tuesta.

Qatar uusi unelmakohde

Yhdysvaltain turvallisuusviranomaiset ovat käyneet siirtolaisuuteen liittyviä keskusteluja ainakin Meksikon ja Guatemalan puolustusvoimien edustajien kanssa.

– Miten on mahdollista, että Yhdysvallat lähestyy niin monimutkaista ilmiötä kuin siirtolaisuus armeijan välityksellä ja että alueen maat vielä puoltavat sen strategiaa, ihmettelee siirtolaisjärjestöjen verkostoa johtava Francisco Rico.

Kahdeksan prosenttia Yhdysvaltain yhteensä 43,3 miljoonasta siirtolaisesta on kotoisin Keski-Amerikasta. Etenkin Guatemalasta, Nicaraguasta ja El Salvadorista on lähdetty 1980-luvulta alkaen pohjoiseen, ensin pakoon aseellisia konflikteja ja sittemmin köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia.

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana Yhdysvalloista karkotettiin 6 559 salvadorilaista. Luku on 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan salvadorilaisten karkotukset Meksikosta romahtivat alle prosenttiin edellisestä vuodesta.

Meksikon rooli Yhdysvaltoihin suuntautuvan siirtolaisuuden hillinnässä alkoikin kasvaa jo ennen Trumpin valtakautta. Vuonna 2014 tuolloinen presidentti Barack Obama vaati Meksikoa tiukempiin toimiin. Obaman aikana myös karkotusten määrä kaksinkertaistui verrattuna aiempaan hallintoon.

Moris Peñakaan ei enää harkitse lähtöä Yhdysvaltoihin. Nyt hän unelmoi Qatarista, jonka maahanmuuttoviranomaiset lupaavat vastaanottaa Yhdysvalloista tai Meksikosta karkotetut salvadorilaiset, jos heillä ei ole rikollista taustaa.

Englanninkielinen versio