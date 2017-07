All Over Press/LESZEK SZYMANSKI

Puolassa palvotaan ylenpalttisesti lentoturmassa kuollutta presidentti Lech Kaczynskia ja tämän Maria-vaimoa. Jopa puolalaisen paavin Johannes Paavali II:n palvonta on jäämässä presidenttiparin varjoon.

Presidenttiparin muistoksi on tehty jo kymmeniä patsaita ja muita monumentteja, ja lisää on tulossa. Puolan konservatiivisen Laki ja oikeudenmukaisuus -puolueen (PiS) karismaattinen johtaja, Lech Kaczynskin kaksoisveli Jaroslaw Kaczynski, 68, ei ole vielä tyytyväinen.

Kaczynski vaatii kaikkia Puolan kaupunkeja rakentamaan presidenttiparin kunniaksi patsaita ja muistomerkkejä. Lisäksi lentoasemia, kouluja, katuja, puistoja ja muita julkisia kohteita olisi nimettävä ex-presidentin mukaan.

Viesti on mennyt perille etenkin pienten ja keskisuurten kaupunkien sekä maaseutupaikkakuntien valtuustoissa, joissa PiS jyllää enemmistöllään. Suurimmat patsaat ja monumentit ovat olleet yli viiden metrin korkuisia. Eräälle pikkupaikkakunnalle on koottu turmakoneesta pienoismalli, jonka oviaukossa seisoo myhäilevä presidenttipari.

Presidenttiparia muistetaan jo kymmenillä patsailla.

”Veljeni palveli Puolan etua myös toimiessaan Varsovan kaupunginjohtajana ja professorina yliopistossa. Joten hän ansaitsee historian suurmiehenä runsaasti kunnianosoituksia”, Jaroslaw Kaczynski on summannut.

Karvas tappio Varsovassa

Sen sijaan suurissa kaupungeissa on vastustettu Lech Kaczynskin hulvatonta yksilönpalvontaa, jonka jalkoihin on jäämässä jopa edesmennyt paavi Johannes Paavali II. Jaroslaw Kaczynski on kokenut karvaan tappion etenkin Varsovassa, sillä kaksoisveljen jykevää muistopatsasta ei ole saatu aikaan presidentinlinnan edustalle.

Venäläisvalmisteisen Tupolev 154 -lentokoneen arvovaltainen väki oli matkalla Smolenskiin Venäjälle muistelemaan yli 22 000 puolalaisen joukkomurhaa Katynin metsissä 1940. Smolenskin lentoasema oli kehottanut monta kertaa puolalaisia pilotteja odottamaan parempaa säätä tai laskeutumaan varakentälle.

Venäjän ja Puolan tutkimuskomissioiden mukaan kokemattomat pilotit tekivät karkeita virheitä yrittäessään laskeutua sakeassa sumussa. Presidentinkone putosi metsikköön kolmen kilometrin päässä Smolenskin lentokentästä. Turmassa kuoli presidenttiparin lisäksi 94 korkea-arvoista puolalaista.

Presidenttipari pahasti myöhässä

Lentoturman syistä on taitettu Puolassa ankarasti peistä seitsemän vuotta eikä keskinäinen riitely näytä loppuvan.

Presidenttipari saapui lauantaiaamuna 10. huhtikuuta 2010 lentokentälle puoli tuntia myöhässä. Jos presidentin kone olisi startannut aikataulussa, se olisi säätiedotuksen mukaan välttynyt vaikeilta olosuhteilta ja päässyt vaivatta Smolenskiin.

Jaroslaw Kaczynski on jopa syyttänyt liberaalipuolueen (PO) ex-pääministeriä Donald Tuskia lento-onnettomuuden junailemisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Kaczynski väittää, että uusissa tutkimuksissa olisi löytynyt lentokoneenhylystä jälkiä räjähdyksistä. Eli kyse olisi sabotaasista.

Kymmenien henkilöiden jäännökset, joukossa myös presidentin, on nostettu haudasta lisätutkimuksia varten. Niiden on määrä kestää vuoden loppuun asti.

Viralliset tutkimuskomissiot ovat pitäneet konservatiivijohtajan salaliittoteorioita mielipuolisina.

Mustassa laatikossa kenraalin ääni

Koneen mustasta laatikosta kuului Puolan ilmavoimien komentajan Andrzej Blasikin ääni ohjaamossa. Kenraali oli saapunut paikalle presidentin käskystä.

Komentajan ilmestyminen ohjaamoon nostatti piloteissa valtavia psyykkisiä paineita. Virallisten tutkimusten mukaan presidentti vaati itsepäisesti ohjaajia laskeutumaan Smolenskin lentokentälle.

PO:n ja vasemmiston poliitikot sekä useat historioitsijat arvostelivat presidenttiparin hautaamista Krakovan Wawelin linnan hautakammioon. Nämä tahot taisivat pitää presidenttiä ainakin osasyyllisenä lento-onnettomuuteen, vaikka sitä ei suoraan sanottukaan. Arvostelijoiden mielestä presidenttiparin hauta ei sopinut Puolan suurmiesten katedraaliin.

”Hautapaikan vastustajat yrittivät väheksyä veljeni elämäntyötä”, Jaroslaw Kaczynski kiivaili.

Hän sai kuitenkin vaikutusvaltaisen katolisen kirkon siunauksen Wawel-hankkeelleen.