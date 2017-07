Lehtikuva/Lluis Gene

Suursarjojen ollessa kesätauolla parrasvaloissa ovat siirtosummien ohella veronkiertoskandaalit.

Barcelonan Lionel Messin veropetosjuttu sai reilu viikko sitten viimeisen sinettinsä Espanjassa. Hänelle korkeimman oikeuden jo vahvistama 21 kuukauden ehdollinen rangaistus muutettiin 252 000 euron sakoksi aiemmin jo langetettujen kahden miljoonan euron sakkojen päälle.

Tuomion taustalla olivat kuvaoikeuksiin liittyneet, yli neljän miljoonan euron suuruiset ja maksamatta jääneet verot. Puljuutuksen primus motorina oli Messin isä Jorge, joka pyöritti rahoja muun muassa Belizen veroparatiisin kautta. Lionel Messi itse kertoi oikeusprosessin aikana olevansa varsin tietämätön rahaliikenteestään. Hän myönsi kirjoittaneensa useita talouspapereita niitä lukematta.

Pelaajien taustavoimat sanelevat paljon futisteollisuudessa.

Messin ympärillä vellovat lisäksi tuoreet syytökset siitä, kuinka hänen nimeään kantava hyväntekeväisyyssäätiö olisi toiminut tähtipelaajan sponsoritulojen piilopaikkana.

FC Barcelona ”palkitsi” Messin tekemällä tämän kanssa juuri uuden, vuoteen 2021 asti ulottuvan jatkosopimuksen.

Messi ei ole suinkaan ollut ainoa ”Barcan” pelaaja, joka on kiertänyt verojaan. Neymar sai viime vuonna 40 miljoonan euron sakot kikkailtuaan itseään irti sponsorisopimuksesta maksettavista veroista. Neymaria odottaa myös uusi oikeudenkäynti koskien hänen siirtoaan brasilialaisesta Santosista.

Neymarin ja Messin lisäksi myös keskikentän kovanaama Javier Mascherano on saanut tuomion verorikoksista.

Mutta on sitä Real Madridissakin. Hypertähti Cristiano Ronaldon epäillään kiertäneen veroja 15 miljoonan euron verran. Näillä näkymin hän joutuu heinäkuussa tuomioistuimen eteen asian tiimoilta.

Ronaldon väitettiin eräässä vaiheessa olleen niin tuohtunut Espanjan verokarhulle, että hän olisi ollut palaamassa Manchester Unitediin asian johdosta. Tuoreimpien huhujen mukaan CR7 olisi kuitenkin jäämässä Realiin. Realin tosin ehti jo jättää nykyinen ManU-manageri Jose Mourinho, jolla on puolestaan niskassaan kolmen miljoonan euron saman sarjan syytökset Madridin ajoiltaan.

Tuomion on puolestaan saanut PSG:ssa tätä nykyä pelaava ex-Real Angel di Maria: 1,3 miljoonaa sakkoa ja 16 kuukautta ehdollista.

Veronkiertojuttujen taustalla ovat paljolti ulkomaalaisten verotuskohtelun tiukentuminen Espanjassa ja tutkinnan saamat lisäresurssit. Vaikka nämä rikokset olisivat omiaan romuttamaan ihmisten työurat jollain muulla elämän osa-alueella, futiksessa näin tuskin käy. Näistä rikoksista ei joudu lusimaan. Espanjassa alle kahden vuoden tuomioita ei viedä käytäntöön, jollei kyseessä ole väkivaltarikos.

Sakotkin on kovin helppo kuitata. Esimerkiksi Messi hankkii jatkossa pelkästään pelaamisesta 40 miljoonan euron vuositienestit.

Pelaajien taustavoimat sanelevat paljon futisteollisuudessa. Ronaldolla, Mourinholla ja di Mariallakin oli sama agentti, Jorge Mendes. Realin kroaattitähden Luka Modricin ei puolestaan epäillä syyllistyneen verokikkailuun, vaan väärään valaan. Tosin aihepiiri on sama. Epäselvyyttä on siitä, puhuiko Modric totta hänen siirtosummaansa käsitelleessä oikeuskäsittelyssä.

On lähes helpompaa löytää kyseisistä joukkueista pelaaja, joka ei ole ollut julkisuudessa verokuvioidensa takia. Mutta heti kun he tekevät ikimuistettavan maalin El Clasicossa tai nostavat mestaruuskannuja, kaikki unohdetaan tai ainakin annetaan anteeksi.

Vakiorivillä on tällä kertaa Suomen Ykkösen ja Kakkosen lisäksi mausteena Ruotsin Allsvenskania. Ensimmäisessä kohteessa ovat vastakkain FC Honka ja FF Jaro. Kauden hienosti aloittanut kotijoukkue on pelannut peräkkäin neljä heikompaa ottelua. Pietarsaarelaisillakin on plakkareissaan kaksi peräkkäistä tappiota.

Maanantaina seura tiedotti antaneensa potkut brittiluotsi Kristian Heamesille, jonka paikalle tuli hänen kakkosmiehensä Calle Löf. Vaikka nyt on todennäköisempää se, että hyvän materiaalin kotijoukkue ryhdistäytyy voiton muodossa, annetaan mahdollisuus Jaron uudelle valmentajalle ristin muodossa.

Vakiorivin kohde kolmonen suorastaan huutaa merkikseen ristiä tilastojen valossa. TPS ja Haka ovat osoittautuneet erittäin tasuriherkiksi joukkueiksi. Esimerkiksi TPS:n kaksi viimeistä ottelua ovat päättyneet 0–0-tuloksiin. Turkulaiset osaavat puolustaa, koska kauden 12 ottelussa verkkoon on päätynyt vain kuusi palloa. Vääjäämättä jossain vaiheessa ketsuppipullo aukeaa ja esimerkiksi veteraanikalju Mikko Hyyrynen pääsee tuulettamaan. Ykkönen ja risti.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 15. 7. klo 16.58. Potissa on noin 200 000 euroa kesäbonusta ja ainoa täysosuma voittaa 350 000 euroa.

Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(X), X, 1(X), 2, 2, 1(2), X, X, 1, 1(2), X(2), 2, 1(X).