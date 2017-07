Twentieth Century Fox International Television/Yle Kuvapalvelu

Film noir -jännäri ja gangsterimelodraama Kuoleman suudelma (Kiss of Death, 1947) on kuuluisa debyyttinsä tekevän Richard Widmarkin roolityöstä. Lähes karikatyyriltä maistuva sadistisen psykopaatin hahmo on Hollywoodin rikolliskabinetin kaikkien aikojen ikimuistoisimpia. Aiheesta saadaan muitakin näytteitä kuin tyly rullatuolitempaus.

Pääosaa Henry Hathawayn ohjaamassa trillerissä esittää Victor Mature. Tiivistunnelmaisella ryöstöllä käynnistyvä tarina osoittaa pian, ettei Maturen esittämä Nick loppujen lopuksi kovin paha kundi ole: sosiaaliset rasitteet vain painavat päälle. Ankarien ristipaineiden alle joutuvan perheellisen on yritettävä, hinnalla millä hyvänsä.

Tarinan yhteiskunnallinen painotus on vahva, ja tätä vielä korostaa kertojana toimiva naisääni. Niinikään psykon tulilinjalle joutuvaa naispäähenkilöä näyttelee Coleen Gray.

Jännittävän melodramaattisia käänteitä riittää. Tarinan päätös puolestaan osoittaa, että Kuoleman suudelma on moraalisilta painotuksiltaan selkeä aikansa lapsi – ja myös ratkaisevasti parempi leffa kuin David Caruson ja Nicolas Cagen tähdittämä vuoden 1995 versio.

Film noirin ystäville Kuoleman suudelma tarjoaa tuttua ja aina yhtä säkenöivää mustavalkokuvastoa sekä tematiikkaa vivahteikkain maustein. Hämyisän realistinen New York -miljöö toimii yhä erinomaisesti.

Pitkähkössä päätösjaksossa tapahtuva titaanien kohtaaminen on vähintään yhtä jännittävä kuin alun ryöstöosuus. Widmarkin Tompasta kun ei tiedä, mitä se seuraavaksi keksii.

